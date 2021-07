Fiido X chega e redefine o design das bicicletas elétricas

A Fiido X prepara-se para chegar ao mercado como uma proposta revolucionária no universo das bicicletas elétricas em termos de construção e design. Em concreto, traz um sistema dobrável único e discreto. Mas a juntar ao design existem pormenores de condução e autonomia que poderão marcar a diferença.

A Fiido X chega à plataforma Indiegogo no dia 13 de julho, mas se tiver interessado poderá ter acesso a um preço especial de lançamento antecipado. Conheça os pormenores da Fiido X e saiba como pode então ter acesso à bicicleta elétrica com desconto.

Nova bicicleta elétrica Fiido X

A Fiido vai lançar oficialmente uma nova e revolucionária bicicleta elétrica, a Fiido X. Como uma e-bike dobrável, a Fiido X atinge um avanço inovador sem precedentes na indústria em termos de aparência do produto e experiência de condução.

Em termos de design, Fiido X herda as linhas principais dos modelos anteriores da marca, no entanto, a sua estrutura adota um processo de moldagem integrado em liga de magnésio e as linhas do quadro são mais suaves e simples. Além disso, o peso do quadro é de apenas 3kg, o que melhora o transporte e arrumação.

Segundo a Fiido, a nova bicicleta vem com uma inovadora fonte de alimentação, com as baterias colocadas no mastro do selim. Não tem fios expostos, o que melhora a aparência e ainda tem um sistema de torque inovador com 40N/m.

A bateria é de 417.6Wh, com autonomia combinada para até 130 km, o que é imenso, quando comparado com muita da concorrência que anda na ordem dos 80/90 km de autonomia combinada. Ou seja, quando é utilizada a bateria e os pedais em simultâneo.

O sistema de segurança também se assume como único. Ao invés de ter uma chave, existe um código de segurança, com função anti-roubo associado. O ideal seria mesmo que houve integração com uma app móvel e esta poderá chegar no início do próximo ano, com funcionalidades que vão além da monitorização da bicicleta, como por exemplo uma vertente social, onde utilizadores de bicicletas Fiido possam partilhar as suas experiências.

A bicicleta elétrica Fiido X também está equipada com um sistema de transmissão mecânica de 7 velocidades. O volume da ebike dobrada é inferior a 0,2m³, que pode ser facilmente colocado no porta-malas do carro. As rodas têm 20 polegadas, o que confere mais conforto na condução em estrada ou terrenos mais acidentados.

Preço e disponibilidade

A Fiido X chega no dia 13 de julho à plataforma Indiegogo e terá duas versões disponíveis, a Fiido X e Fiido X Lite.

O preço final deverá rondar os 2000 dólares, mas na campanha de financiamento coletivo ficará por metade do preço.

Em concreto, segundo a Fiido, o modelo Fiido X custará 1999 dólares, sairá em campanha por 1399 dólares, mas estará em preço especial de lançamento por 1099$. Já o modelo Lite será vendida em campanha na Indiegogo por 1099 dólares com preço de lançamento de 899 dólares.

Se estiver interessado poderá inscrever-se já através da página de pré-lançamento, para receber mais informações em primeira mão.

Fiido X