Estudo: Apple Watch e Fitbit podem detetar efeitos COVID-19 de longo prazo

A Apple apostou claramente em preparar o seu smartwatch com tecnologia que serve essencialmente para vigiar a saúde e bem-estar das pessoas. O caminho foi traçado e várias empresas hoje têm dispositivos capazes de atuar no mesmo objetivo. Aliás, desde o início da pandemia vimos vários estudos a debruçar a sua atenção para perceber se estes gadgets poderiam ser usados para ajudar na luta contra a propagação da doença. A NASA apostou nisso e a Apple equipou o seu último modelo com um sensor importante para determinar a presença da doença.

Um novo artigo publicado na revista JAMA Network Open destaca que wearables como o Apple Watch e Fitbit também podem fornecer dados sobre os efeitos de longo prazo da COVID-19.

Apple Watch e Fitbit são importantes na deteção da COVID-19

Conforme relatado pela primeira vez pelo New York Times, os novos dados vêm do ensaio Digital Engagement and Tracking for Early Control and Treatment (DETECT) conduzido por cientistas do Scripps Research Translational Institute na Califórnia.

Este estudo foi realizado de 25 de março de 2020 a 24 de janeiro de 2021 e incluiu mais de 37.000 pessoas que usaram Fitbit, Apple Watch e outros wearables. O estudo foi desenvolvido pela aplicação de pesquisa MyDataHelps.

Os investigadores relataram pela primeira vez em outubro que a combinação de dados do Apple Watch e Fitbit com sintomas auto-relatados levou a uma deteção mais precisa de casos da COVID-19 do que focar puramente nos sintomas.

Smartwatches podem detetar efeitos COVID-19 de longo prazo

Os investigadores estão a aprofundar os resultados nos dados que têm o foco nos efeitos duradouros do COVID-19 na saúde – muitas vezes referido como “COVID longo”. Assim, os especialistas chegaram à conclusão que os dados dos utilizadores dos Fitbit permitiram perceber que o dispositivo pode detetar alterações duradouras.

Houve uma mudança muito maior na frequência cardíaca de repouso para indivíduos que tiveram COVID em comparação com outras infeções virais. Também temos uma mudança muito mais drástica nas etapas e no sono.

Referiu Jennifer Radin, epidemiologista da Scripps.

Do estudo, é também interessante perceber que os cientistas descobriram que cerca de nove dias depois dos participantes com COVID-19 terem começado a relatar os sintomas, os seus batimentos cardíacos caíram. Após esta queda, que não foi observada em pessoas com outras doenças, os seus batimentos cardíacos aumentaram novamente e permaneceram elevados por meses. Demorou 79 dias, em média, para que as suas frequências cardíacas em repouso voltassem ao normal, em comparação com apenas quatro dias para aqueles no grupo não COVID.

Os níveis de sono e atividade física também voltaram aos níveis basais mais lentamente naqueles com COVID-19 em comparação com aqueles com outras doenças.

Foi também identificado um pequeno subconjunto de pessoas com COVID-19 cujas frequências cardíacas permaneceram mais de cinco batimentos por minuto acima do normal um a dois meses após a infeção. Quase 14% das pessoas com a doença enquadravam-se nesta categoria, e os seus batimentos cardíacos não voltaram ao normal durante 133 dias, em média.

Este é o corolário de alguns estudos e já há um ano foram dados a conhecer.

Leia também: