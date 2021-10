Mini frigorífico da Xbox Series X estará disponível em pré-venda por 99 euros

Em meados do mês de junho deste ano, demos a conhecer um produto totalmente fora do esperado da Microsoft. A empresa havia anunciado um mini frigorífico alusivo à sua consola da nova geração Xbox Series X.

A ideia surgiu inicialmente de uma brincadeira, mas agora o assunto é bastante sério. Neste sentido, os fãs da consola de videojogos podem pré-encomendar o seu mini frigorifico a partir do dia 19 de outubro pelo preço de 99 euros.

Se se lembra, anunciámos há uns meses que a Microsoft estaria a preparar o lançamento de um mini frigorífico alusivo à sua consola Xbox Series X. No no decorrer do showcase dedicado à Xbox e Bethesda no evento E3, a Microsoft apresentou um curioso vídeo onde surpreendeu ao desvendar esta novidade.

De acordo com o teaser, este será então o mini frigorífico mais potente do mundo. Para além disso contará com a arquitetura de arrefecimento de velocidade da Xbox.

Mini frigorífico Xbox em pré-venda por 99 euros

Finalmente a empresa de Redmond desvendou nesta sexta-feira, dia 15 de outubro, um pouco mais sobre este curioso eletrodoméstico gaming.

Segundo as informações oficiais, o mini frigorífico inspirado no design da Xbox Series X vai chegar aos Estados Unidos, Canadá e Europa.

A pré-venda deste eletrodoméstico vai iniciar no dia 19 de outubro, onde os fãs vão assim poder adquirir exemplares deste mini frigorífico verde com LEDs. Nele cabem cerca de 12 latas de bebidas e há ainda espaço para sandes na zona lateral. Conta ainda com conexão USB na parte frontal, para que o utilizador consiga carregar outros equipamentos. É completamente portátil e traz um adaptador de energia para ser utilizado em qualquer lado.

O frigorífico da Xbox será vendido por 99,99 dólares nos EUA e 99 euros na Europa. Por sua vez, as entregas estão previstas para o mês de dezembro deste ano, mesmo a apanhar a época do Natal.

Nos EUA e Canadá será vendida pela Target, no Reino Unido pode encontrá-la na loja Game e noutros países da Europa, nomeadamente França, Alemanha, Itália, Irlanda, Espanha, Holanda e Polônia poderá adquirida nas lojas Game Stop, Micromania e Toynk. Para já não há informação sobre a disponibilidade do produto para Portugal.