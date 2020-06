Ao estarmos a trabalhar a partir do conforto das nossas casas, podemos ignorar alguns cuidados que teríamos no local de trabalho físico. De acordo com um recente estudo da empresa Tessian, a maioria dos trabalhadores que se encontra em teletrabalho dá menos atenção às questões de cibersegurança.

De entre todos os motivos para esta conclusão está o facto de os funcionários utilizarem os seus próprios equipamentos tecnológicos.

Devido à pandemia provocada pela COVID-19 foram estabelecidas diversas normas. Uma delas foi o trabalho a partir de casa, onde os funcionários de milhares de empresas exercem as suas funções diretamente a partir do conforto das suas casas.

Mas as opiniões dividem-se, pois há quem não goste nada deste regime, mas parece que a grande maioria pretende até que esta modalidade possa ter continuidade no futuro, mesmo depois da crise.

No entanto o trabalho a partir de casa tem levantado outras questões, relativamente à segurança informática.

Funcionários em teletrabalho dão menos atenção à cibersegurança

Trabalhar comodamente a partir do nosso lar parece ser uma ideia agradável. Mas isso poderá trazer algumas dores de cabeça às empresas quando se fala em segurança.

De acordo com um recente estudo, designado The State of Data Loss, desenvolvido por analistas da empresa de cibersegurança Tessian, 52% dos trabalhadores acredita que podem dar menos importância aos comportamentos de risco durante o teletrabalho.

Assim, estes resultados indicam que, ao trabalhar a partir de casa, as pessoas acabam por descurar nas medidas de segurança, o que por conseguinte pode comprometer dados sensíveis da empresa.

Ou seja, através deste regime de trabalho, vários funcionários estariam mais predispostos a partilhar ficheiros confidenciais via e-mail, do que por outras vias mais seguras.

Utilizar dispositivos próprios é uma das razões

O estudo concluiu que há várias razões para uma atenção menos cuidada nas questões de segurança.

Por exemplo, ao utilizar o computador de casa, os funcionários não têm as mesmas ferramentas de segurança como as que têm nos escritórios. Para além disso, ao utilizarem um equipamento informático próprio, muitos usam depois a Internet com menos segurança, por acharem que não estão a ser controlados pelos setores de informática.

Por outro lado, há quem refira que por haver mais pressão no regime de teletrabalho, acabam por ignorar as medidas de segurança recomendadas, para que assim possam concluir as tarefas mais rapidamente.

Há também quem afirme que por estar em casa acaba por se distrair mais, ou seja, não dão menos atenção à segurança propositadamente.

Mas esta realidade pode trazer consequências desagradáveis para as empresas, como a exposição de dados, roubo de informações confidenciais, maior vulnerabilidade a ataques de hackers, entre outros.