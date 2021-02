Procura um robô aspirador? Temos sugestões

Manter a casa organizada nestes dias de confinamento não é fácil e, por isso, há que recorrer a todas as ajudas possíveis para minimizar o tempo alocado a tarefas domésticas. Um robô aspirador pode ser uma delas.

Assim, uma vez mais, deixamos-lhe sugestão de alguns robôs com opção de aspiração e também de limpeza com água.

M1 Robot e M2 Robot

Os modelos M1 Robot e M2 Robot são opções mais simples e acessíveis. Ambos fazem limpeza aleatória, num ponto específico ou à volta de todo o espaço, junto às paredes da divisão que se pretende limpar.

A diferença entre é apenas uma. O modelo M2 inclui um depósito de água e uma mopa. Assim, além de aspirar, ainda limpa o chão. Este tipo de limpeza é ideal para o dia a dia, mas não para limpezas mais profundas.

Ambos têm uma potência de sucção de 1800pa e uma bateria de 2600 mAh, o que significa que é capaz de aspirar durante 90 a 120 minutos.

O robô aspirador M1 Robot está disponível por apenas cerca de 83€, utilizando o código de desconto Q5FD346A97153000. O M2 Robot está disponível por um valor ligeiramente acima, por cerca de 109€ (código A5FD34D660112000). O envio não está sujeito a taxas quando utilizado o método Priority Line.

M1 Robot

M2 Robot

Xiaomi Mijia G1

O Xiaomi Mijia G1 é um robô aspirador e esfregona que pode ser ligado à rede Wi-Fi para um controlo completo à distância do smartphone.

Tem um poder de sucção máximo de 2200Pa, que pode ser ajustado por quatro níveis diferentes, para exigências de limpeza distintas. Por exemplo, para carpetes e tapetes o ideal será a potência máxima, mas para o pó do chão, o modo mais baixo poderá ser suficiente.

Com uma altura de apenas 8,2 cm é uma opção ótima para limpar debaixo de alguns móveis. Através da app, é feito um mapeamento básico e toda a aspiração é feita em zig-zag, de forma mais eficiente. Isto é, o aspirador interpreta casa divisão e percorre-a de forma a que tenha que dar menos voltas.

A bateria do Xiaomi Mijia G1 tem autonomia para 90 minutos de limpeza, no entanto, se este tempo não for suficiente para limpar toda a casa, o robô volta à base, carrega e retoma a aspiração do ponto onde tinha parado.

O robô aspirador Xiaomi Mijia G1 está disponível por cerca de 153€. O envio é gratuito e feito a partir de armazém na Europa.

Xiaomi Mijia G1

Liectroux C30B

O Liectroux C30B é de uma marca que nunca testámos no Pplware, no entanto, tem um feedback muito bom por parte dos consumidores. O design acaba por ser muito semelhante aos demais modelos do género, faz mapeamento e pode ser controlado via app, ligado à rede wi-fi. Além disso, pode ser controlado através de comandos de voz.

Também este, além de aspirar permite fazer uma limpeza com água, incluindo um depósito e um pano. O depósito da água tem capacidade para 350 ml e o do lixo para 600 ml.

A autonomia indicada é de 100 minutos, o que deverá ser suficiente para limpar 170 a 220 metros quadrados. A limpeza é feita em zigzag, o que torna o processo mais eficiente.

O aspirador inteligente Liectroux C30B está disponível por cerca de 159€ com o código Q5F592D7C3553001. O envio é feito a partir de armazém europeu, não estando sujeito a taxas adicionais na entrega.

Liectroux C30B

Viomi SE

A Viomi é uma marca mais conhecida e associada ao ecossistema Xiaomi. O modelo Viomi SE tem um sistema de navegação a laser, permitindo assim criar um mapa da casa. Logo, o utilizador pode controlar tudo via app. O início da limpeza, a divisão que quer ver limpa, pode criar paredes virtuais… e muito mais.

Tem uma autonomia de 120 minutos, o que corresponderá, mais ou menos a 200 metros quadrados, tem um poder de sucção de 2200 Pa.

Inclui ainda um depósito de água de 300 ml (o de lixo é de 200 ml), sendo mais uma das opções ideais para aspirar e limpar o chão.

O robô aspirador inteligente Viomi SE, do ecossistema Xiaomi, está disponível por cerca de 270€, com envio a partir de armazém europeu.

Viomi SE

Viomi V3

O Viomi V3 é, por fim, uma outra opção de robô aspirador, com mopa para limpeza com água. Todo o seu controlo pode ser feito via app móvel, com mapeamento da casa disponível. Através da aplicação poderá, por exemplo, agendar aspirações ou iniciá-las remotamente. Poderá selecionar a potência de sucção, escolher se quer apenas aspirar ou limpar o chão também com água, enviar o aspirador apenas para uma divisão, criar paredes virtuais ou selecionar uma área restrita de limpeza.

O Viomi V3 tem um poder de sucção de 2600 Pa e uma bateria de 4900mAh que, segundo a marca, garantem assim uma autonomia de 200 minutos, o que se traduz numa área de cerca de 280 metros quadrados. A utilização da mopa pode ser feita em simultâneo com a aspiração e dispõe de três níveis para dispensar água. Uma das particularidades é que faz um percurso em Y, garantido uma limpeza mais eficaz.

O mapeamento de múltiplos pisos é uma característica muito apreciada neste tipo de robôs aspiradores. Já que o robô, em cada piso, explora o máximo possível, identificando as divisões, é de todo conveniente que possa distinguir esses pisos para que faça sempre uma limpeza otimizada, sempre com capacidade de configurar os ajustes que entender sobre o mapa já criado. Com o novo sistema de mapeamento 2.0-plus, permite então guardar simultaneamente até 5 mapas.

O Viomi V3 está disponível por cerca de 388€, também com envio feito a partir de armazém europeu.

Viomi V3