Nos dias que correm e com todo o impacto negativo que pode chegar da Internet, a segurança e a privacidade é uma necessidade e uma obrigação para todos. Rapidamente os dados podem ser roubados e usados por terceiros sem o utilizador saber.

Assim, todas as ferramentas que existam para ajudar a manter este padrão são importantes e essenciais. A Google tem trabalhado neste sentido e traz agora uma novidade para o Chrome no Android. Já pode ser feita uma verificação de segurança neste browser e saber o estado da conta do utilizador.

As fugas de informação e as quebras de segurança têm sido constantes nos últimos anos. As contas dos utilizadores acabam por ser tornadas públicas e os seus dados explorados por atacantes que assim acedem aos serviços para conseguir muito mais informação sobre estes.

A Google tem feito tudo para proteger quem usa o Chrome para navegar na Internet, recorrendo a ferramentas dentro do browser. Estas monitorizam a forma como as contas são usadas e em especial se estão a ser exploradas.

A mais recente oferta vem no Chrome para o Android, com uma nova opção. Ao acederem ao menu deste browser e depois às definições, encontram agora a nova opção Verificação de segurança. Esta vai garantir que a conta do utilizador seja avaliada.

Esta demora muito pouco tempo a ser realizada e foca-se em várias vertentes. A cada nova avaliação todos os dados são verificados junto da Google para tentar descobrir situações anormais e que devam ser notificadas ao utilizador.

No final da avaliação que o Chrome faz junto da Google, o utilizador é notificado sobre o resultado. O primeiro ponto aponta o utilizador diretamente para a Play Store, onde podem de imediato fazer a atualização do browser do Android.

No caso das palavras-passe, será dado acesso à lista das que estão presentes no browser e que estejam comprometidas. Para além da notificação, é dada a possibilidade destas serem de imediato alteradas nos diferentes serviços.

Por fim, e no campo da navegação segura, é dado ao utilizador a possibilidade de reforçar a segurança do Chrome na Internet. Podem definir qual a proteção a ser usada pelo utilizador, num processo que já antes apresentámos. Naturalmente que a Proteção melhorada é a que mais defende o utilizador na Internet.

Esta é uma avaliação que podem e devem realizar periodicamente. O seu resultado é uma arma que os utilizadores do Chrome devem manter dentro dos padrões mínimos para assim garantirem que estão protegidos e sem problemas no Android.