Startup está a utilizar IA para aumentar taxa de sucesso da Fertilização in Vitro

A Inteligência Artificial tem sido uma aposta ganha em várias áreas. Aliás, é, como já vimos, um trunfo muito valioso quando associado à saúde e à medicina, possibilitando uma melhoria da qualidade de vida.

Uma startup desenvolveu um sistema de IA que pode aumentar a taxa de sucesso da Fertilização in Vitro.

Startup pode trazer uma nova esperança

Um dos grandes entraves no acesso ao processo de Fertilização in Vitro prende-se com o elevado valor associado a uma taxa de sucesso bastante baixa, entre 22% e 30%.

No entanto, uma empresa em Israel de nome Embryonics diz ter criado um sistema baseado em Inteligência Artificial capaz de aumentar as probabilidades de implantar com sucesso um embrião saudável, durante a Fertilização in Vitro.

O objetivo passa por reduzir as rondas de Fertilização in Vitro e as despesas associadas a cada uma delas. Nos EUA, cada ciclo varia entre 10 mil e 15 mil dólares, valores investidos num processo com baixa taxa de sucesso.

Apesar de estar ainda no começo, a tecnologia usada pode trazer uma nova esperança para aqueles cuja parentalidade se vê adiada por questões económicas.

Fertilização in Vitro com IA: De 11 mulheres, 6 estão grávidas

Basicamente, a startup desenvolveu um algoritmo que pode prever a probabilidade de implantação de embriões. Este que foi treinado através de conjuntos de imagens de Fertilização in Vitro de embriões em desenvolvimento.

Aliás, o software desenvolvido, que recorre à IA, reconhece padrões celulares de forma mais clara do que um humano.

De acordo com a Embryonics, os primeiros testes envolveram 11 mulheres com idades compreendidas entre os 20 e os 40 anos. Então, 6 estão agora grávidas e saudáveis, enquanto que 5 estão ainda à espera de resultados.

IA promove o sucesso da Fertilização in Vitro

A empresa pretende recorrer a uma base de dados com milhões de registos anónimos de pacientes de todo o mundo. Além disso, os investigadores querem trabalhar em parceria com outras clínicas de fertilidade, de modo a melhorar também a chamada estimulação ovárica.

Protocolarmente, para a Fertilização in Vitro, cada mulher é injetada com hormonas de 8 a 14 dias, de forma a induzir os ovários a produzir óvulos maduros. No entanto, o processo envolve muita tentativa/erro na hora de estabelecer o correto.

Então, a Embryonics considera ser capaz de compreender, através de uma profunda análise, a mistura certa de hormonas, bem como as diferentes alturas em que devem ser administradas em cada mulher.

Contudo, não sendo isto suficiente, a startup pretende trabalhar e investigar a ponto de ser capaz de solucionar todos os aspetos do processo de Fertilização in Vitro, aumentando a sua taxa de sucesso.

A Embryonics está na vanguarda de uma tecnologia de Inteligência Artificial que altera a forma como a saúde embrionária é avaliada. Isto, porque atualmente o processo envolve a avaliação dos embriões através da sua observação ao microscópio.

Reforçando a possibilidade de sucesso do novo software, em 2019, investigadores da Weill Cornell Medicine, em Nova Iorque, concluíram que a Inteligência Artificial pode avaliar a morfologia embrionária com mais precisão do que um olho humano.

