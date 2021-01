A ideia de ter uns óculos inteligentes não é nova. A Google, com os Google Glass criou uma ideia futurista e distante dos consumidores domésticos. No entanto, este conceito tem vindo a ser reinterpretado e têm sido criadas estruturas mais básicas que contemplam a ligação ao smartphone. A Huawei, recentemente colocou no mercado os Eyewear II, da Apple existem inúmeros rumores de uns Apple Glasses e agora a Xiaomi poderá estar a preparar-se para embarcar também neste negócio.

Uma patente recente revelou uns óculos inteligentes, com a capacidade de detetar patologias, tanto ao nível ocular como mental, e até emitir sinais de fototerapia.

A Xiaomi tem uma gama de produtos vastíssima e até podemos mesmo encontrar óculos de sol no seu portefólio de produtos. No entanto, estamos a falar de algo mais.

A Xiaomi registou uma patente, agora divulgada, que mostra aquilo que é o seu conceito para uns óculos inteligentes.

Novos óculos inteligentes da Xiaomi

Na descrição da patente é indicado que se trata de uns “óculos inteligentes e estojo de óculos”. Além de uns óculos “inteligentes”, este produto desenhado estaria projetado para detetar e avaliar uma patologia. Mas mais que isso, poderiam mesmo tratar, através de fototerapia e ondas sonoras doenças como depressão, ansiedade ou fadiga ocular.

Até ao momento não existem muito mais detalhes sobre estes óculos patenteados. No entanto, é de esperar que, tal como outros inteligentes, venham com microfone e altifalantes para transmissão de som.

Outro pormenor desconhecido é também relacionado com a produção. A Xiaomi não deu ainda pistas se estaria já a preparar a produção deste gadget ou não. É provável, até, que em breve surja alguma proposta neste segmento, ainda que sem as funcionalidades terapêuticas descritas.

Existem já propostas como o mais recente lançamento da Huawei ou como os Bose já aqui testados, que, no fundo, são propostas básicas. A Apple estará a preparar algo maior, uns óculos direcionados para a realidade aumentada.

