Porsche quer provar que produção de baterias pode ser rentável em países com salários altos

De forma a gerar o maior lucro, as empresas instalam as suas infraestruturas em países cuja mão-de-obra é mais barata. No entanto, a Porsche quer ser pioneira. Para isso, pretende provar que, no seu caso, as baterias podem ser produzidas de forma rentável em países com salários elevados.

Exemplo disso é a Alemanha, sede da marca, onde será então construída a nova fábrica.

Porsche construirá fábrica para produção de baterias

Há algumas semanas, a Volkswagen anunciou que 80% dos seus automóveis elétricos passarão a utilizar células prismáticas, até 2030. Contudo, os outros 20% serão de baterias especialmente desenvolvidas, de modo a oferecer um desempenho e performance superiores.

Estas células, consideradas premium, chegarão a modelos topo de gama de marcas alemãs, como a Audi, Bentley e Porsche.

No seguimento desta novidade, a Porsche revelou também que irá construir a sua própria infraestrutura, em Zuffenhausen, Alemanha, para produzir baterias. Pretende que ali sejam montados equipamentos para os seus carros desportivos elétricos.

As células de bateria são uma tecnologia central para a indústria automóvel alemã que também devemos ter no nosso próprio país. Em desenvolvimento e em produção. A Porsche quer desempenhar um papel pioneiro neste aspeto.

Revelou Oliver Blume, gestor da Porsche.

Fábrica de baterias com salários justos

Com a novidade da infraestrutura para produção de baterias, a Porsche pretende, conforme adianta Blume, provar que as baterias podem ser produzidas de forma rentável na região de Baden-Württemberg, na Alemanha. Afinal, a fábrica será construída num local onde os salários são elevados.

Embora alguns modelos da Porsche utilizem baterias comuns, as células específicas serão essenciais para manter o desempenho diferenciador das suas máquinas desportivas. Então, Blume acrescenta que “tal como desenvolvemos motores de combustão de alto desempenho, queremos agora estar na vanguarda das baterias de alto desempenho”.

Para já, os fabricantes europeus confiavam esta área à LG Chem, CATL, Panasonic, Samsung, SK Innovation… No entanto, as empresas querem tornar-se cada vez mais independentes e exclusivas, passando esse estatuto por equipamentos próprios.