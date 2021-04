Distant Kingdoms, quando Humanos, Anões, Elfos e Orcs unem forças

A Kasedo Games e os Orthrus Studios revelaram recentemente que o seu próximo jogo de estratégia, Distant Kingdoms, já tem data marcada para entrar em Acesso Antecipado.

Venham conhecer mais do jogo e ver quando fica disponível.

Os britânicos dos Orthrus Studios, encontram-se a ultimar o lançamento (em Early Access) do seu próximo jogo de estratégia, Distant Kingdoms. O jogo chegará então, em Acesso Antecipado ao Steam, no próximo dia 5 de maio.

Uma aventura fantasiosa, no qual, Humanos, Anões, Elfos e Orcs terão de unir forças para sobreviver a uma ameaça que os coloca a todos em risco. Com um conflito a devastar as suas terras, veem-se obrigados a procurar refúgio no Reino de Ineron e, o jogador vai ajudar.

Distant Kingdoms: Humanos, Orcs, Elfos e Anões

Distant Kingdoms é um jogo de estratégia no qual o jogador terá várias responsabilidades e desafios.

O reino onde a ação decorre, o Reino de Ineron, encontra-se à beira do colapso e cabe ao jogador descobrir uma forma de garantir a salvação dos seus habitantes, Orcs, Elfos, Anões e Humanos.

A ideia será a de ajudar estas raças a construirem os seus novos lares de uma forma interligada. Para tal, novas cidades terão de ser criadas, e neste aspeto, o jogo tem muitas semelhanças aos RTS a que estamos habituados de City Building, incluindo um sistema de research de novas tecnologias, por exemplo.

Isto será extremamente importante, pois existirá um complexo sistema de linhas de produção que obriga a que cada infraestrutura produtiva tenha de ser pensada de acordo com o plano geral e com as capacidades e necessidades do aldeamento.

Por outro lado, a magia terá um papel importante em Distant Kingdoms e será necessário a criação de estruturas de apoio à magia nos nossos aldeamentos.

À medida que as cidades evoluem, também os seus habitantes irão evoluir e vão-se criar novas estratificações sociais. Vão começar a surgir os nobres e pessoas mais importantes e nesta ocasião começam a surgir novos tipos de desafios.

Como se sabe, estes tipos de personagens são bastante diferentes e com necessidades e temperamentos únicos o que faz com que a tarefa de os manter a trabalhar em conjunto seja bastante difícil. Como será fácil de perceber, o jogo terá uma forte componente de gestão social.

O mundo de Ineron encontra-se repleto de segredos à espera de serem descobertos, pelo que a exploração também será um dos pontos cruciais do jogo.

“Estamos super entusiasmados por estarmos a desenvolver um jogo único que mistura vários elementos de fantasia com uma jogabilidade de City Building, que tantos jogadores apreciam” referiu Oliver Smith, fundados dos Orthrus Studios. “Apesar de termos planeado inicialmente, um lançamento de uma versão definitiva, o input que recebemos da comunidade gamer foi tão grande e tão emocionado, que acabámos por pensar melhor e dessa forma fazemos o lançamento em Early Access, o que significa que os jogadores terão a oportunidade de fazer parte do processo de melhoria do jogo.”.

Não se esqueçam! 5 de maio é quando Distant Kingdoms chega ao Steam em Acesso Antecipado.