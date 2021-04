Não sabe que série ou filme vai ver? A Netflix escolhe por si

Tem noção de quantas séries, filmes e documentários tem à sua disposição no serviço Netflix? É provável que não. O catálogo é enorme e parece que não há nada de jeito para ver. Mas depois de carregar no “Play” de alguma série aleatória até acaba por ser surpreendido.

Então e se essa escolha aleatória passar a ser feita pela própria Netflix? Pois bem, o recurso “Play Something” já está a chegar de forma massiva aos utilizadores.

A escolha de um bom conteúdo para ver nas plataformas de streaming nem sempre é fácil. O problema parece ser haver conteúdo a mais. Passamos pelos catálogos, pelo Top 10, pelas Tendências atuais, pelos Novos lançamentos… e a confusão aumenta.

Play Something: A Netflix escolhe as suas séries

O problema para este perfil de utilizadores está prestes a ser resolvido. A Netfix acabou de anunciar oficialmente um novo recurso: Play Something. De forma simples, trata-se de uma reprodução aleatória dos conteúdos da plataforma, com base naquilo que os utilizadores costumam ver.

Mais do que colocar uma nova série a dar, o novo recurso do Netflix deixa ao utilizador sugestões novas, além das muitas que já oferece.

O recurso já tinha sido visto nalguns testes do passado, mas agora é oficial e vai começar a chegar a todos os utilizadores. Assim, a interface do serviço passa a ter mais uma opção com as setas cruzadas que indicam a reprodução aleatória, sugerindo os novos conteúdos.

Para já, esta opção pode ser encontrada nas versões da app Netflix para TV. No entanto, há a indicação de que os dispositivos Android também a deverão receber em breve.

