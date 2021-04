Porsche pondera que próximo Panamera seja elétrico

Com a procura pelos EV, bem como as medidas associadas às emissões de CO2 pelos automóveis, as fabricantes têm apostado em modelos elétricos. Há cerca de dois anos, a Porsche apresentou oficialmente o seu primeiro carro totalmente elétrico, o Taycan. Agora, fala-se de uma possível sequela protagonizada por um Panamera.

Embora seja uma hipótese em cima da mesa, o CEO da Porsche revela que, a acontecer, terá de ser diferenciado.

A aposta da Porsche nos elétricos

O CEO da Porsche, Oliver Blume, sugeriu que o Panamera poderia sobreviver a uma transição elétrica da marca. Por isso, levantou a hipótese de este vir a ser vendido como veículo elétrico, juntamente com o já conhecido Taycan.

O mais recente Taycan da marca de Estugarda possui uma distância entre eixos de 2900 mm e mede 4960 mm de comprimento por 1970 mm de largura. Ora, tendo uma pegada muito semelhante à do Panamera, levantam-se questões sobre a viabilidade de um Panamera totalmente elétrico.

Aliás, assim como o Panamera Sport Turismo, o Taycan recebeu recentemente uma nova versão de Cross Turismo. Esta que lhe garantiu melhor espaço interior e usabilidade melhorada.

Haverá um Panamera de terceira geração?

Apesar da semelhança, o CEO da Porsche insinuou que há potencial para um Panamera de terceira geração.

Penso que poderia funcionar, porque eles estão a jogar em segmentos diferentes. O Panamera é um nível mais alto do que o Taycan.

Conforme explicou, os modelos teriam de ser revistos, de modo a evitar qualquer cruzamento de segmentos. Aliás, esta questão representa um desafio para a marca e para os próprios produtos. Afinal, é necessário que se diferenciem entre eles e relativamente à concorrência.

O CEO revela que existem cinco pilares que serão determinantes para a diferenciação dos produtos. São eles alta qualidade, design e desempenho tipicamente Porsche, experiência de condução e carregamento rápido. De acordo com Blume, neste último, a Porsche é “muito melhor que a concorrência devido ao seu sistema de 800v”.

Além disso, admite comparar-se à concorrência e garante que, trazendo um Taycan e um Panamera no futuro, estarão certamente diferenciados entre eles nos segmentos C e D.

Recorde-se que a Porsche pretende que 80% das suas vendas globais sejam elétricas, até 2030. Portanto, haverá espaço para motores a combustão no alinhamento de certos modelos.

