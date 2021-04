Wikiloc: Como importar uma atividade física de outra plataforma?

Recentemente apresentamos aqui o Wikiloc. Para quem não conhece, este é um dos mais relevantes serviços com trilhos gratuitos GPS e waypoints. O Wikiloc foi criado em 2016 e desde essa altura que tem crescido significativamente em termos de trilhos disponibilizados e também ao nível de utilizadores.

Hoje mostramos como podem importar uma atividade para o Wikiloc.

Importar uma atividade de outra plataforma para o Wikiloc é um procedimento relativamente simples. Para tal, basta apenas que sigam os seguintes passos. Para começar devem abrir o site do Wikiloc, proceder à autenticação e depois carregar no seu perfil e escolher Suas Trilhas.

De seguida devem carregar na opção Enviar trilhas

Por fim, é apresentado um conjunto de opções para importar ou criar trilhas. Para este tutorial, uma vez que já temos o ficheiro de outra plataforma, vamos usar a opção trilhas de GPS e pontos de passagem.

Após carregada a informação, o utilizador pode definir algumas informações do percurso. Pode também adicionar fotografias do percurso e também integrar o perfil de outros utilizadores da plataforma. Este serviço está disponível para iPhone e Android. Com as apps móveis é ainda possível fazer navegação Outdoor, ter mapas off-line gratuitos para as suas aventuras ao ar livre, monitorização em tempo real e pesquisa por área de passagem.

Além das apps para smartphones, o Wikiloc está também disponível para Apple Watch, relógios da Garmin compatíveis, entre outros.

