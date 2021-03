Farto do confinamento? É hora de andar e correr com o Wikiloc

O mundo continua em estado de Pandemia e as notícias não são propriamente animadoras em vários países. Portugal desconfinou no passado sábado e nada melhor que fazer umas caminhadas ou corridas para aliviar o stress, o medo que tão mal fazem à nossa saúde mental.

Se não sabe por onde andar ou correr, procure no Wikiloc.

Wikiloc: Milhares de trilhos para correr, andar, BTT, etc…

Já ouviu falar no Wikiloc? Para quem não conhece, este é um dos mais relevantes serviços com trilhos gratuitos GPS e waypoints. O Wikiloc foi criado em 2016 e desde essa altura que tem crescido significativamente em termos de trilhos disponibilizados e também ao nível de utilizadores.

Cada utilizador pode facilmente contribuir para este serviço, fazendo o upload do trilho registado que pode ser feito com a própria app móvel do Wikiloc.

De referir que este serviço está disponível para iPhone e Android. Com as apps móveis é ainda possível fazer navegação Outdoor, ter mapas off-line gratuitos para as suas aventuras ao ar livre, monitorização em tempo real e pesquisa por área de passagem.

Além das apps para smartphones, o Wikiloc está também disponível para Apple Watch, relógios da Garmin compatíveis, entre outros.

Agora que já sabe de uma plataforma para obter trilhos para as mais diversas atividades desportivas,faça desporto em segurança. Se registar novos percursos, partilhe-os na plataforma e contribua para a comunidade.

Uma boa parte das funcionalidades do Wikiloc são gratuitas, mas há algumas que são pagas. No entanto, pode sempre fazer o teste da versão premium gratuitamente durante 14 dias.