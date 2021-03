Preço das memórias DRAM vai aumentar até 18% no segundo trimestre de 2021

Já dizia Heraclito que tudo muda menos a lei da mudança, e essa é uma realidade constante sobretudo no mundo da tecnologia. O que é atual hoje, amanhã é ultrapassado. O que hoje é o valor de um lançamento, amanhã poderá ficar mais barato ou mais caro, consoante a lei da procura e a oferta.

Nesse sentido, segundo dados recentes, o preço das memórias DRAM para PC vai aumentar até 18% já no segundo trimestre deste ano de 2021.

Memórias DRAM podem ficar até 18% mais caras no segundo trimestre de 2021

As memórias DRAM (Dynamic Random Access Memory) não fogem à regra no que respeita às consequências vindas da variação do mercado. Como tal, se em 2016 referíamos que as memórias iriam ficar 40% mais baratas, agora o cenário é bem diferente.

De acordo com a plataforma de análise de mercado TrendForce, não são apenas os processadores e as placas gráficas que vão ficar mais caros. Também já no segundo trimestre de 2021 as memórias DRAM para PC vão ver o seu preço a aumentar drasticamente para até 18% a mais.

Desde o primeiro trimestre que o preço das memórias DRAM já sofreu aumentos entre 3% e 8%. Mas esse valor vai entrar voltar a aumentar, deixando estes componentes entre 13% e 18% mais caros no próximo trimestre.

No entanto, as memórias DRAM para servidores devem sofrer um aumento de 20%, enquanto que VRAM para placas gráficas terão um aumento de preço entre 10% e 15%.

Segundo a TrendForce:

A produção de portáteis vai manter um bom ritmo durante o segundo trimestre de 2021. Então a procura por produtos DRAM para PC vai continuar a crescer à medida que as OEMs de PCs aumentam as suas metas de produção anual. Uma vez que o stock de DRAM é relativamente baixo (com cerca de 4-5 semanas de espera), e prevendo que os preços DRAM continuem a aumentar, vai aumentar ainda mais nas atividades de aquisição de DRAM. Relativamente ao fornecimento, os três principais fornecedores de DRAM mantém uma abordagem conservadora para aumentar a produção de bits. E a quota da capacidade de produção das DRAM pode ser cortada no futuro devido à forte procura de outros segmentos. Por exemplo, algumas marcas de smartphones continuam a necessitar vigorosamente de componentes de memória. Espera-se também que a procura por DRAM de servidores aumente significativamente no segundo trimestre de 2021. Desta forma, o preço das DRAM para PC irá aumentar significativamente entre 13% e 18% em comparação ao primeiro trimestre de 2021.

Pode ver toda a informação completa aqui.