Car Scrapyard Simulator, o negócio das peças

Foi recentemente anunciado pela T-Bull, o jogo Car Scrapyard Simulator, um título sobre o negócio da venda de peças de carros.

Venham conhecer um pouco mais do negócio.

“Com a abordagem correta, qualquer coisa poderá ser vendida“, é a frase emblemática de Car Scrapyard Simulator e que parece ilustrar bem o que se pretende com o jogo.

É o pontapé de partida para este titulo, que é o primeiro da T-Bull, direcionado para uma vertente de negócios e economia.

O jogador é um gerente de uma oficina de desmantelamento de carros velhos e acidentados. A sua tarefa é a de desenvolver, expandir e gerir de forma lucrativa o seu negócio para que, os lucros aumentem e com isso, surja a possibilidade de expansão do negócio.

O jogo, oferece uma abordagem open world, onde os jogadores poderão explorar de forma livre as ruas da cidade e vários edifícios existentes. Bares, cafés, garagens e depósitos de ferro-velho serão, eventualmente os locais mais interessantes no nosso ramo.

Nesses locais existirão oportunidades únicas de adquirir novos carros que serão levados depois para as nossas instalações e desmantelados para venda de peças.

Um aspeto fundamental de Car Scrapyard Simulator, será a expansão do nosso império e como tal, o nosso negócio tem de estar bem oleado.

Para isso, serão várias as tarefas do manager. As responsabilidades são várias e passam pela gestão e aquisição de equipamentos para a desmontagem dos carros velhos, ou a contratação de pessoal especializado.

Car Scrapyard Simulator será lançado para PC ainda sem data concreta de lançamento.