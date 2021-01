Chop Shop Simulator, o negócio do roubo de carros

Encontra-se para breve, o lançamento de Chop Shop Simulator, um simulador de… roubos de carros. Trata-se de um tema bastante polémico, mas, conforme já tivemos de referir por várias ocasiões, não existem limites para a imaginação no mundo dos videojogos.

Venham conhecer um pouco melhor, Chop Shop Simulator.

Os estúdios polacos T-Bull, encontram-se a ultimar os preparativos para o lançamento do seu próximo trabalho: Chop Shop Simulator. Trata-se de um jogo um pouco polémico, sobre a atividade (ilegal) de roubar viaturas.

Sim, leram bem! É um simulador que coloca o jogador na pele de um assaltante e revendedor de peças das viaturas roubadas.

Em Chop Shop Simulator o jogador terá uma vida atarefada. Isto, pois, segundo o jogo, assaltar carros não é uma tarefa fácil e rápida.

Após uma viagem rápida pela cidade, o jogador descobre a viatura que pretende roubar. No entanto, para um assalto bem-sucedido, é necessário planeá-lo com cuidado e atenção ao detalhe. Dessa forma, o jogo terá uma parte dedicada ao planeamento de cada assalto. Isto, pois, a alternativa é … a prisão.

Para levar a cabo ao roubo, será necessário reunir uma equipa de profissionais treinados para as várias fases do assalto que culminará com o transporte da viatura para a nossa oficina.

Assim que o carro estiver nas nossas mãos, começa a segunda parte do “trabalho”. Torna-se necessário desmantelar o veículo e assim, conseguir vender as peças em avulso. Chop shop Simulator vai apresentar um vasto, complexo e realista sistema de reprodução das partes dos carros, permitindo uma gestão mais próxima da realidade do que é, desmantelar um carro para venda de peças.

A própria vertente económica é importante em Chop Shop Simulator, pois o valor das peças vai oscilando e o jogador terá de ter em atenção ao que é mais rentável em determinado momento.

No entanto, o jogador pode optar por um caminho diferente e pode legalizá-lo, em vez de vender o carro às peças. No entanto, o processo de adquirir nova matrícula, pintura e transmissores GPS pode ser mais arriscado e terminar com uma visita ao estabelecimento prisional mais próximo.

Segundo Damian Fijałkowski, fundador da T-Bull, as missões irão diferir entre si, tendo em atenção a vários fatores como o tempo de execução, o tempo de fuga, o método a usar no assalto, o veículo em causa.

Consoante o resultado dos nossos “trabalhinhos”, a reputação do jogador vai sendo afetada (tal como a sua liberdade, se for apanhado), assim como o “interesse” da polícia vai aumentando… enquanto o dinheiro vai jorrando na nossa conta bancária.

Chop Shop Simulator será lançado para PC em breve, ainda sem conhecimento de data concreta de lançamento.