As relações humanas são cada vez mais internacionais (ainda que suspensas durante mais alguns meses). As relações de trabalho com empresas externas, com clientes de outras nacionalidades, são muito frequentes e a barreira linguística não pode ser um problema. A tecnologia há muito que ajuda neste processo de comunicação, mas uns earbuds podem melhorar ainda mais a comunicação.

Conheça então os primeiros earbuds de tradução instantânea bidirecional, os Timekettle WT2 Edge.

Timekettle WT2 Edge – A tradução instantânea

Hoje no mercado conhecemos vários produtos que oferecem tradução instantânea e, à falta de um dispositivo, o smartphone e uma boa app podem ajudar. Contudo, falamos em praticidade e na própria fiabilidade de um dispositivo de tradução.

A Timekettle, uma empresa fundada em 2016, tem vindo a trabalhar em tecnologia de ponta para criar produtos nesta área da tradução instantânea, mas em gadgets inovadores.

Assim trouxe à platafroma de crowdfunding Indiegogo os primeiros auscultadores de tradução instantânea bidirecional. Os Timekettle WT2 Edge surgem assim como uma solução perfeita para as relações de trabalho entre pessoas que não falam o mesmo idioma.

Diferente daqueles tradutores em que é necessário passar o aparelho para frente e para trás, apertar botões, esperar que uma pessoa termine de falar e a tradução entregue para poder falar o que quiser, o WT2 Edge oferece mais liberdade e uma maior facilidade de comunicação.

Esses poderosos earbuds de tradução AI podem fornecer uma experiência totalmente mãos-livres, permitindo que as duas pessoas participem a qualquer hora e aproveitem a conversa de forma mais natural.

Como funciona? Assista ao vídeo seguinte

Através da combinação de microfones duplos, tecnologia de beamforming e um algoritmo adaptativo de reconhecimento de voz direcional e redução inteligente de ruído, o WT2 Edge pode detetar, marcar e separar com precisão a sua voz da voz de outras pessoas, aprimorando a voz dentro num raio de 25 cm.

Os WT2 Edge podem separar a fala de diferentes pessoas ao mesmo tempo, e fornece uma captação de voz correta e, em seguida, garante a tradução precisa desde o início da entrada de voz e oferece a tradução simultânea bidirecional, bloqueando o ruído ambiente irrelevante. Mesmo numa rua barulhenta (abaixo de 85db), ainda pode desfrutar de uma mensagem clara e precisa ao falar com outra pessoa.

Numa tradução online pode ser útil para 40 idiomas. Offline estão disponíveis 7 idiomas, sendo que a tradução Inglês – Chinês garante resultados com uma precisão da tradução de 95%. Na maioria dos outros idiomas, a marca garante uma precisão de 85%.

Há, no entanto, que indicar que a velocidade real da tradução dependerá da qualidade do sinal da rede, do smartphone, do tamanho da frase e até dos hábitos de fala de cada uma das pessoas. Segundo a Timekettle, o normal é que a tradução demore 3 segundos, o que para dispositivos de tradução instantânea é bastante rápido.

Modos de utilização

O Timekettle WT2 Edge pode ser usado no modo Simul, onde cada um dos intervenientes tem um auscultador para avançar com o diálogo. Já o Modo Touch é indicado para reuniões até 6 pessoas, em dois idiomas, ouvindo a tradução nos seus ouvidos. Por fim, o modo Speaker é indicado para falar para uma plateia, sendo a tradução enviada para o smartphone de quem o está a ouvir.

Os earbuds de tradução automática Timekettle WT2 Edge podem ser adquiridos a partir de 82€ através do Super Early Bird da campanha no Indiegogo.

Timekettle WT2 Edge (Indiegogo)