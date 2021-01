Leak mostra imagens do Motorola Nio com câmara de 64 MP

A Motorola é um bom exemplo de marca que esteve algum tempo mais na sombra, mas que ultimamente tem dado provas de que está vive e com vontade de voltar à ribalta.

Depois de vários lançamentos e novidades, agora foram divulgadas imagens do Motorola Nio. O smartphone surge então com uma câmara fotográfica de 64 MP e duas câmaras frontais.

Os últimos tempos foram positivos para a Motorola. A empresa lançou novos produtos e também é uma das poucas marcas que mergulhou no desenvolvimento os smartphones dobráveis. Falamos, claro, do Rarz que já vai na sua segunda edição.

Mas a empresa de Chicago não baixa os braços e, aos poucos, tem voltado a ter destaque no mercado. Assim, há agora mais uma novidade desvendada antecipadamente.

Reveladas imagens do novo Motorola Nio

Depois de ter sido certificado pela FCC, o Motorola Nio apareceu agora em imagens reveladas antes do tempo. As imagens foram divulgadas na popular rede social chinesa Weibo e mostram um sistema de câmaras frontais duplas sobre o ecrã e leitor de impressão digital na lateral.

Já na traseira, o smartphone traz um conjunto de quatro câmaras fotográficas, semelhante ao Moto G 5G Plus.

De acordo com as imagens, o Motorola Nio terá uma câmara principal de 64 MP e contará com a especificação “Audio Zoom”. Por conseguinte, ambas as funcionalidades encontram-se inscritas na traseira, abaixo do conjunto de câmaras.

Já a cor surge num cinza claro, que deve ser denominada de “Sky”. No entanto, o leaker indica que a marca também está a preparar um modelo em tons verde/azul, designado de “Beryl”.

Outras especificações indicam que o equipamento trará entãi o sistema operativo Android 11, suporte a 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth e NFC.

Quanto à bateria, esta deverá ter uma capacidade de 5.000 mAh com carregamento rápido de 20 W.

As informações indicam que o Nio será alimentado pelo processador Snapdragon 865 e trará 8 GB ou 12 Gb de memória RAM.

Já o ecrã deverá ter uma resolução Full HD+ e ainda uma taxa de atualização incomum de 105 Hz.

No entanto ainda faltam ser conhecidos várias outros pormenores. Por exemplo o nome comercial do telefone, que poderá pertencer à linha Moto G ou pertencer então ao Edge S.