Design e detalhes do Motorola Razr 2 divulgados dias antes da apresentação

Já começa a ser uma espécie de moda os equipamentos serem divulgados em leaks antes do tempo previsto. A mais recente vítima foi o Motorola Razr 2 cujo design mais completo foi agora conhecido através de uma publicação no Twitter.

Esta não é a primeira vez que imagens e detalhes do próximo dobrável da Motorola caem na Internet. Mas desta vez a divulgação acontece apenas alguns dias antes da data prevista para a apresentação oficial do equipamento.

Divulgado o design do próximo dobrável Motorola Razr 2

Depois de um último leak que dava conta que o novo dobrável da Motorola teria cantos arredondados, agora o design completo do equipamento foi divulgado.

Mas agora a popular conta na rede social Twitter do leaker Ishan Agarwal publicou uma imagem onde se pode ver o aspeto do Motorola Razr 2 em vários ângulos e posições.

Pelas imagens confirma-se o leak anterior que dava conta dos cantos arredondados. Para além disso, verifica-se que este dobrável aparenta ser um pouco menos fino do que o seu antecessor. E o design parece-se ligeiramente mais com os antigos modelos da Motorola.

Para além das imagens, Agarwal divulgou ainda alguns detalhes sobre as especificações do equipamento. De acordo com a publicação, este Motorola Razr 2 trará suporte para redes 5G através do chip Snapdragon 765G da Qualcomm.

Quanto às câmaras, as informações apontam para uma câmara frontal de 48 MP e uma câmara frontal de 20 MP. Já a bateria terá uma capacidade de 2.800 mAh, cerca de 300 mAh a mais do que o seu antecessor.

O Motorola Razr 2 será mais leve do que o modelo anterior, com 190 gramas e terá como dimensões 168,5 x 72,5 x 8 mm. Mas quanto ao ecrã não foi partilhado nenhum pormenor, no entanto, alguns rumores apontam para que este seja de 6,7 polegadas.

O equipamento deverá ser apresentado oficialmente já no próximo dia 9 de setembro, através de um evento online da Motorola.