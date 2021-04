5 serviços de streaming de música para usarmos gratuitamente

Ainda se lembram de como era gravar cassetes com a música que passava na rádio? E os CDs que se gravaram com álbuns inteiros dos artistas favoritos? Os gigas de MP3 que tínhamos nos discos com as bandas de eleição. E agora? Bom, agora o mundo evoluiu e temos serviços streaming de música onde podemos ouvir as nossas bandas em qualquer lugar. Basta termos o serviço certo e nem pagamos um euro que seja. Como existem muitos serviços, hoje fazemos uma escola “alternativa”.

Vamos mostrar 5 serviços de streaming de música que fogem àquilo que grande parte das pessoas consome.

5 serviços de música para não gastar um euro que seja

Sim, a ideia é mesmo termos qualidade e diversidade sem gastar um euro nas subscrições. Apesar disso, estas plataformas, se quisermos mais do que o que oferecem “de borla”, têm pacotes pagos com muitas mais opções de escolha.

Não, a ideia não é falar do Spotify, do Apple Music ou do YouTube Music… Vamos vasculhar pela periferia desses mais populares.

1.º – eSound

Claro que muitos já conhecem este serviço. Foi aqui falado há uns meses e foi um sucesso. A aplicação possui mais de 150 milhões de faixas online para ouvir e adicionar à sua biblioteca de música!

O eSound é uma plataforma de streaming de música que tira proveito de um conjunto de meios da internet para oferecer ao utilizador recursos gratuitos que noutras plataformas, mais populares, são pagos. Usem e abusem porque podem ouvir música sem gastar dinheiro e mesmo assim, ter a melhor qualidade que outros cobram para disponibilizar.

2.º – Audiomack

Audiomack é um serviço que já cá anda há uns anos, pelo menos desde 2012. Esta é uma plataforma de streaming de música que permite aos artistas e criadores carregarem músicas e podcasts para partilhar com os ouvintes através das aplicações para os dispositivos móveis.

Este ano, a Billboard começou a incluir dados de streaming da Audiomack nalguns dos seus programas. Este serviço destaca-se por vários trunfos, entre eles a reprodução offline que é gratuita para todos os utilizadores e não é bloqueada por um acesso pago.

Segundo os dados mais recentes, a plataforma conta atualmente com 17 milhões de utilizadores mensais.

3.º – Amazon Music

O Amazon Music já começa a querer ombrear com o Spotify. Segundo os dados divulgados pela empresa, cada plataforma tem cerca de 70 milhões de músicas disponíveis. Além disso, ambos os serviços oferecem um período de teste gratuito.

Claro que, tal como o Spotify, esta plataforma também tem algumas limitações na versão gratuita, mas poderá ser uma opção para quem quer algo com o cunho Amazon.

Conforme demos a conhecer, o utilizador poderá ouvir músicas, podcasts e criar playlists,. Além disso, poderá também importar as suas músicas em MP3 para dentro do Amazon Music. Por cá ainda não é o caso, mas nalguns países esta plataforma funciona muito bem com a assistente pessoal Alexa.

4.º – Mixcloud

O Mixcloud é, essencialmente, um serviço para quem gosta de programas de rádio. Isto é, nesta plataforma está uma comunidade com mais de meio milhão de DJs, estações de rádio, locutores e formadores de opinião musical de prestígio.

Os números não muito recentes dizem-nos que terá mais de 4 milhões de utilizadores ativos. Além da versão gratuita, a plataforma tem ainda o Mixcloud Premium e o Mixcloud Pro, esta última para profissionais que queiram monetizar a sua audiência.

Este serviço britânico de streaming de música online nasceu em 2008, mas manteve-se muito de nicho, num grupo de DJs que gostam do seu local de partilha. Muito interessante este serviço.

5.º – SoundCloud

SoundCloud é uma plataforma online de publicação de áudio utilizada por profissionais de música sediada em Berlim, Alemanha, fundada em agosto de 2007. Nela, os músicos podem colaborar, partilhar, promover e distribuir as suas composições. Contudo, esta plataforma cresceu a ponto de hoje podermos descobrir milhões de músicas gratuitas e ouvir sem nenhum impedimento.

Esta ferramenta tornou-se popular por vários motivos, mas foram as ferramentas de partilha, super simples de utilizar e muito polivalentes, que estenderam a utilização desta plataforma a milhões de criadores e não só. Por exemplo, uma das principais características do SoundCloud é permitir aos artistas carregar as suas músicas com um URL distintivo.

Assim, ao permitir que os ficheiros de som possam ser incorporados em qualquer lugar, o SoundCloud pode ser combinado com o Twitter e Facebook para permitir que os membros cheguem mais longe no que toca ao seu público.

Conforme podemos ver, com o SoundCloud gratuito, qualquer pessoa terá mais de 120 milhões de faixas de artistas emergentes e conceituados. Uma enorme variedade de temas para todos os gostos. Receberão também recomendações de músicas e conteúdos de áudio. Além disso, a plataforma permite que os utilizadores interajam com os amigos e mesmo com os músicos.

Portanto, se quer sair da corrente, se quer ouvir música sem ser nos mesmos serviços de sempre, experimente estes. Além de ficar viciado, vai descobrir milhares de temas que sempre lhe passaram ao lado.