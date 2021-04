Dados de 533 milhões de contas do Facebook aparecem na Internet

Sim, leu bem! Dados de 533 milhões de contas do Facebook apareceram recentemente online, mais concretamente na Dark Web.

De acordo com as informações, dos dados publicados fazem parte números de telefone e outras informações pessoais que pertencem a utilizadores de todo o mundo que têm perfil na maior rede social.

O Facebook volta a ser alvo de um ataque que revela muita informação pessoal dos utilizadores. Segundo o Business Insider, o leak expõe dados de 533 milhões de contas do Facebook. Desses dados podemos encontrar números de telemóvel, IDs do Facebook, nome completos, localizações, datas de nascimentos, endereços de e-mail, etc.

Segundo o que já foi analisado, os dados pertencem a utilizadores de 106 países, incluindo mais de 32 milhões de registos de utilizadores dos Estados Unidos, 11 milhões de utilizadores do Reino Unido e 6 milhões de utilizadores na Índia.

O Business Insider analisou uma amostra dos dados vazados e verificou vários registos comparando os números de telefone dos utilizadores do Facebook conhecidos com os IDs listados no conjunto de dados. Também verificaram os registos testando endereços de e-mail do conjunto de dados no recurso de redefinição de senha do Facebook, que pode ser usado para revelar parcialmente o número de telefone de um utilizador.

Os dados vazados podem fornecer informações valiosas para os cibercriminosos que usam as informações pessoais para se passar por elas ou enganá-las para entregar credenciais de login, de acordo com Alon Gal, CTO da empresa de inteligência de crimes cibernéticos Hudson Rock, que descobriu os dados vazados este sábado.

Esta não é a primeira vez que um grande número de números de telefone de utilizadores do Facebook foram parar a sites online. Uma vulnerabilidade que foi descoberta em 2019 permitiu que milhões de números de telefone de pessoas fossem roubados dos servidores do Facebook, violando os termos de serviço. O Facebook revelou que a vulnerabilidade foi corrigida em agosto de 2019.