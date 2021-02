Já tem conta no Spotify? Não, e no Apple Music? Também não? No Tidal, talvez? Não… Ok! Pela conversa, não quer pagar para ouvir música em streaming, certo? Então, e se for num serviço que oferece 150 milhões de músicas gratuitas? É isso que hoje trazemos com o eSound.

Apesar de ser ainda bastante desconhecida, esta plataforma vai oferecer-lhe tantas opções que nunca mais a vai querer largar. Fica o aviso.

eSound, a melhor app de streaming de música?

O eSound é uma plataforma de streaming de música que tira proveito de um conjunto de meios da internet para oferecer ao utilizador recursos gratuitos que noutras plataformas, populares, são pagos.

Por exemplo, poderá ouvir as suas listas de reprodução de música sempre e em todos os dispositivos com eSound. Além disso, como faz noutra qualquer aplicação, pode pesquisar as suas músicas favoritas e adicionar as mesmas à sua biblioteca de música, para que possa reproduzi-las quando quiser.

Claro, estamos a falar de uma reprodução gratuita e ilimitada! Todos os recursos da app são “à borla”, sem paragens para publicidade ou assinatura.

150 milhões de músicas gratuitas

Um recurso muito interessante é o streaming do YouTube. Assim, poderá reproduzir mais de 150 milhões de músicas gratuitas via serviço da Google.

Use e abuse da pesquisa inteligente. Então, poderá ter acesso a quaisquer músicas, álbuns, artistas, covers, remixes e muito mais.

O eSound oferece todos os controlos do reprodutor de música. Conforme conhece noutros serviços, este também permite a repetição, reprodução aleatória e muito mais, para que o utilizador possa aproveitar a reprodução da sua biblioteca de música.

O melhor disto tudo é que a música que está a ouvir pode ser descarregada para depois a usar sem consumir dados. Ouvir em offline noutras aplicações tem um custo, mas aqui não, é totalmente gratuito.

YouTube é a fonte da música que vai ouvir

O reprodutor de música eSound é a melhor fonte para ouvir músicas ilimitadas. O aplicativo possui mais de 150 milhões de faixas online para ouvir e adicionar à sua biblioteca de música!

Permite que use o Temporizador. Isto é, adormeça ao som da sua lista de reprodução favorita. Comece a sua música e defina o cronómetro de contagem regressiva. No final da contagem regressiva, o player baixará o som e interromperá suavemente a música.

Portanto, esta app está disponível via app para iOS e Android. Então, é para usar e abusar!