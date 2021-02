COVID-19: Quais as variantes do SARS-CoV-2 detetadas na sua zona?

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. (INSA) tem vindo a analisar a diversidade genética do novo coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal. As amostras são obtidas dos vários laboratórios/hospitais/instituições que depois são sequenciadas pelo Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) que colabora com o INSA.

Como suporte de toda a informação, o INSA disponibiliza um site com informações das variantes do vírus e onde foram detetadas.

O INSA está a coordenar um projeto de âmbito nacional com vista à monitorização da disseminação do novo coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal. A análise é feita através do genoma deste vírus pandémico. Este estudo envolve a colaboração com o Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) para efeitos de processamento de amostras e com uma rede de mais de 60 hospitais/laboratórios espalhados pelo país para envio de amostras positivas para o INSA.

A sequência completa do genoma é identificada com recurso a tecnologias de sequenciação de nova geração e análise bioinformática através da plataforma online INSaFLU.

Plataforma INSaFLU – veja as variantes do SARS-CoV-2 detetadas na sua zona

A Plataforma INSaFLU permite ver, para os vários concelhos e distrito, quais as variantes do SARS-COV-2 já detetadas. Da parte lateral esquerda é possível aplicar vários filtros e definir vários tipos de layout. Por exemplo, para saber quando foi detetada a variante inglesa do vírus basta procurar pela linhagem B.1.1.7.

Além dos gráficos é ainda possível aceder a um mapa de transmissões.

Esta filogenia mostra as relações evolutivas do novo coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal com a pandemia de COVID-19 em curso. Embora as relações genéticas entre os vírus apresentados sejam bastante claras, há uma incerteza considerável em torno das estimativas das datas de transmissão e da reconstrução da distribuição geográfica.

INSA