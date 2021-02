E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos de novidades em processadores AMD e SoCs MediaTek, no que será o novo topo de gama da Xiaomi, em veículos elétricos inovadores e muito mais.

A Intel ainda domina o mercado de processadores, nomeadamente daqueles que se destinam ao segmento dos servidores. No entanto a AMD tem apostado cada vez mais também neste setor, e em breve terá com mais uma gama bastante potente e interessante.

O AMD Epyc é um monstruoso processador para servidores. E alguns modelos contam com todo o poder de 64 núcleos, 128 threads e um TDP de 280W.

A cada dia que passa aparecem novos veículos para o segmento dos elétricos. As grandes fabricantes do segmento automóvel já se aperceberam que o mercado irá ser mesmo na venda de elétricos, e esse tem de ser mesmo a aposta para os próximos anos.

Além das marcas tradicionais, têm também aparecido novas marcas com veículos “interessantes”. Já ouviu falar no LEF, o veículo com três rodas?

As viagens comerciais ao Espaço são um tema antigo… Há muitos anos que se ouve falar nelas e a entrada de privados na exploração espacial veio dar quase garantias de que tal estará para acontecer “em breve”. Elon Musk e a sua SpaceX sempre mostraram esta vontade.

O que é certo é que será ainda este ano que vai acontecer a primeira viagem astronauta comercial que levará consigo quatro civis.

Elon Musk parece estar presente em todos os desenvolvimentos que prometem fazer evoluir o Homem. Se todos conhecem a SpaceX e a Tesla, há outros projetos onde está envolvido. Falamos da Neuralink e dos seus desenvolvimentos.

O mais recente feito deste projeto parece abrir caminho para um futuro interessante. Elon Musk avançou que a Neuralink conseguiu ligar um computador ao cérebro de um macaco para jogar diretamente com a sua mente. Aparentemente o macaco é feliz nesta sua tarefa.

Atualização: Huawei confirma data lançamento do Huawei Mate X2!

Os smartphones dobráveis são hoje um novo segmento que ainda tem muito para ser melhorado, mas onde já existem marcas a trabalhar de forma afincada. Temos a Samsung numa posição clara de destaque, mas a Huawei tem também o seu espaço.

Depois dos Huawei Mate X e Mate Xs, a empresa chinesa deverá lançar, ainda este mês, o Mate X2.

A MediaTek anunciou o M80, o seu primeiro modem 5G compatível com a tecnologia mmWave, que é a ligação mais rápida atualmente. Esta é assim a primeira vez que a fabricante de Taiwan lança um chip com suporte a esta tecnologia.

O novo modem deve chegar ao mercado nos próximos meses e poderá ser usado em smartphones, computadores, hotspots e dispositivos IoT.

As escovas de dentes elétricas são das melhores soluções para manter uma boa higiene oral. Cada vez mais, a tecnologia está integrada nestes produtos adequando as escovagens e vibrações a cada pessoa e até mesmo a cada necessidade. A Oclean X Pro é uma das opções mais avançadas que o mercado tem para oferecer.

Além de elétrica, a sua próxima escova de dentes pode ser inteligente.

Além de toda a análise ao nível da saúde, a pandemia é também matemática! Desde que a pandemia foi declarada, surgiram na internet vários projetos que apresentam os números de Portugal e do mundo e também várias estatísticas e projeções.

O site COVID Insights apresenta dados da evolução da pandemia e analisa outros aspetos da sociedade, como, por exemplo, a evolução do desemprego.

Sabemos que a Xiaomi, além dos modelos de smartphones que vai lançando, está a preparar algo grande. O teaser que lançou com o Mi MIX Alpha em 2019, as várias declarações em torno de um modelo Mi MIX e as várias patentes registadas, são o mote para fazermos tal afirmação.

Depois de Lei Jun, CEO da Xiaomi, perguntar aos fãs se comprariam um “smartphone de última geração por 10.000 yuan” (cerca de 1300 €), é agora lançado um teaser no YouTube da marca que revela “o primeiro conceito de smartphone com ecrã em cascata quadrupla”. Serão estes planos da Xiaomi para um próximo topo de gama?

Depois de Trump ter perdido as eleições presidenciais dos Estados Unidos da América, existia a expectativa do conflito entre os EUA e Huawei terminar. Contudo, algumas das decisões do presidente cessante permanecerão com a nova administração de Joe Biden. Apesar de o novo presidente ter desfeito algumas das posições de Donald Trump, a relação com a Huawei não será para já revista.

Os telefones Huawei continuarão sem os serviços e aplicações da Google, porque a equipa de Biden “não vê razão” para suspender o veto.

Tudo aponta para que a Apple esteja a trabalhar em muitas novidades de diferentes segmentos. Uma delas será a possibilidade de um carro elétrico que poderá chegar em 2024 com tecnologia de baterias revolucionária. Mas sabemos que a marca da maçã também se encontra a desenvolver óculos inteligentes.

De acordo com rumores recentes, os óculos de realidade mista da Apple podem trazer lentes com resolução 8K e custar cerca de 3.000 dólares. Estima-se que este gadget chegue ao mercado em 2022.

Para os apreciadores de ficção cientifica, com um exemplo mais concreto, da saga Star Wars, seguramente que este veículo poderá trazer alguma familiaridade. Estamos perto de trazer a ficção para a realidade. A startup Airspeeder mostra o seu novo “carro de corrida” voador elétrico.

Esta máquina é capaz de ir dos 0 aos 100 km/h em apenas 2,3 segundos.