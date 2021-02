SpaceX – Inspiration4, a primeira missão astronauta comercial vai acontecer este ano

As viagens comerciais ao Espaço são um tema antigo… Há muitos anos que se ouve falar nelas e a entrada de privados na exploração espacial veio dar quase garantias de que tal estará para acontecer “em breve”. Elon Musk e a sua SpaceX sempre mostraram esta vontade.

O que é certo é que será ainda este ano que vai acontecer a primeira viagem astronauta comercial que levará consigo quatro civis.

Inspiration4 – a primeira missão totalmente civil do mundo

Ainda este ano, a SpaceX irá levar a bordo de uma das suas naves Crew Dragon quatro pessoas, naquela que será a primeira missão espacial astronauta comercial.

Segundo o comunicado deixado há poucas horas esta será a missão Inspiration4 e será a primeira totalmente civil do mundo. Sem data marcada, a viagem para o espaço está programada para acontecer a partir do Kennedy Space Center, na Florida, no último trimestre do ano.

Jared Isaacman, CEO da Shift4 Payments, estará a liderar esta expedição que terá como objetivo arrecadar dinheiro para o St. Jude Children’s Research Hospital.

Esta viagem à volta da Terra terá uma rota personalizada e durará vários dias (não se sabe quantos). Além disso, será monitorizada constantemente pela SpaceX. No final, a viagem irá terminar nas águas da costa da Florida.

Todos os participantes serão treinados pela SpaceX num curso completo onde serão abordados temas como a mecânica orbital ou como se movimentarem em gravidade zero.

Em maio de 2020, a SpaceX levou os primeiro homens para a Estação Espacial Internacional, naquela que foi a primeira missão privada a levar pessoas para o espaço.