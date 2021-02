Óculos de realidade mista da Apple podem trazer lentes 8K e custar 3.000 dólares

Tudo aponta para que a Apple esteja a trabalhar em muitas novidades de diferentes segmentos. Uma delas será a possibilidade de um carro elétrico que poderá chegar em 2024 com tecnologia de baterias revolucionária. Mas sabemos que a marca da maçã também se encontra a desenvolver óculos inteligentes.

De acordo com rumores recentes, os óculos de realidade mista da Apple podem trazer lentes com resolução 8K e custar cerca de 3.000 dólares. Estima-se que este gadget chegue ao mercado em 2022.

Como sabemos, sempre que se suspeita ou há provas de que determinada marca está prestes a lançar um produto novo, inovador e/ou topo de gama, não tardam a surgir na Internet rumores e leaks sobre essa mesma novidade.

A Apple é uma das marcas que mais ‘sofre’ com as informações antecipadas divulgadas, exatamente porque existe sempre muita curiosidade em volta dos seus produtos. Os possíveis modelos de óculos inteligentes da marca da maçã são, atualmente, um dos temas sobre o qual mais existem rumores.

Óculos de realidade mista da Apple podem custar 3.000 dólares

Apesar de já existirem suspeitas há algum tempo, agora surgiram mais detalhes sobre este possível novo gadget da marca da maçã. De acordo com as informações recentemente divulgadas, os óculos de realidade mista (virtual e aumentada) da Apple podem chegar ao mercado com lentes/ecrã com resolução 8K.

Segundo o site TechPowerUp, o rumor surgiu através “de uma fonte com conhecimento direto do dispositivo”.

As informações indicam que o equipamento terá ainda recurso eye-tracking de forma a rastrear o movimento ocular e analisar os locais de foco relevantes em determinado cenário. Contará também com a função inside out tracking, ou seja, utiliza as câmaras de baixa resolução para perceber recursos no ambiente onde o utilizador está. Para além disso terá headbands/suportes substituíveis.

Segundo as fontes, os óculos da Apple já contam com um protótipo de nível avançado com um design de visor curvo. O equipamento dependerá do movimento dos olhos/mãos para a realização das opções e pode ainda trazer algum acessório que faça o rastreio dos movimentos da mão para interação com o software.

De acordo com as informações reveladas, estes óculos inteligentes poderão custar 3.000 dólares, cerca de 2.490 euros numa conversão direta. A Apple poderá lançar este dispositivo já em 2022 e, segundo consta, o objetivo da empresa é vender 250.000 unidades no primeiro ano.

Por outro lado, os óculos de realidade aumentada da maçã são um outro produto ainda mais avançado e arrojado que a marca deverá lançar em 2023.