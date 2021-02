Dica: 2 mudanças para tornar o Signal ainda mais privado para o utilizador

De todas as apps de mensagens disponíveis, o Signal é de longe a que mais segurança e privacidade oferece. Para além de ter uma segurança elevada de base, tem ainda pormenores e pequenas opções que são únicas nesta área.

Todos conhecem com detalhe as muitas opções disponíveis e que podem ser ativada. Há, no entanto, algumas que trazem ainda mais privacidade e que podem ser facilmente ativadas. Veja por isso 2 simples opções que tornam o Signal ainda mais privado para o utilizador.

A grande maioria das opções e funcionalidades do Signal baseiam-se na garantia da segurança e privacidade nas comunicações. Esta garante que tudo o que é escrito e trocado entre os utilizadores fica privado e longe de olhares alheios.

No entanto, e para garantir alguma segurança extra, o Signal tem medidas que sã ode segurança local. Estas impedem que se o smartphone for acedido fisicamente, os dados do utilizador não podem ser retirados e copiados para outras plataformas.

Para ativar estas opções de que falamos, devem seguir os passos para aceder às definições da app. Na sua interface principal devem carregar no topo, junto ao avatar do utilizador. Aqui dentro, devem depois escolher a opção Privacidade.

Agora que acederam à parte dedicada à segurança e privacidade, devem procurar a primeira opção. Falamos de Segurança de ecrã, que irá impedir que qualquer captura de imagem seja feita, em qualquer interface ou conversa. Assim, não conseguem “fotografar” qualquer conversa.

A segunda opção foca-se no teclado usado no Signal. Ao escolherem a opção Teclado anónimo vão garantir que tudo o que escrevem não pode ser obtido por terceiro, como normalmente acontece. Assim, a privacidade fica ainda mais elevada e os utilizadores protegidos contra a recolha de dados.

Podem parecer opções menores, mas são a garantia de que o Signal fica privado, protegidos e sem fornecer dados ou informações. São únicas neste serviço e mostram o seu empenho em garantir que este é realmente privado.