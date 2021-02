Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como instalar os serviços Google num Huawei Mate 40 Pro?

Bom dia, eu tenho o Mate 40 pro e queria instalar os serviços Google como vos disseste mas aparece isto que tenho de fazer. É preciso ligar ao computador ou algo igual Obrigado Maurício Gomes

Resposta:

Maurício,

A única forma atualmente conhecida para que seja possível instalar os serviços da Google num smartphone Huawei é a que apresentamos no artigo abaixo:

Chamamos, no entanto, à atenção que mesmo esta não pode ser usada em todos os equipamentos, em especial os que tiverem a mais recente versão do firmware instalada.

Assim, o que recomendamos é que teste a receita apresentada e que veja se consegue instalar estes componentes no seu Huawei Mate 40 Pro.

Por outro lado, o que recomendamos também que veja todos os nossos artigos sobre software e apps da AppGallery e tente usar a sua máquina sem qualquer dependência da Google.

O Petal Search é atualmente uma ferramenta que dá acesso a quase tudo e onde consegue obter quase todas as apps, de fontes fidedignas.

[Respondido por Pedro Simões]

O meu iPad não toca música pela coluna Bluetooth, porquê?

Boa tarde, Comprei uma coluna bluetooth e sempre funcionou bem. Ao emparelhar com um iPad deixou de se ouvir som, mas o emparelhamento continuou. As luzes ligam mas não se ouve som nenhum. Podem ajudar? Obrigado

Resposta:

Rui,

Não existe uma razão lógica para que essa coluna bluetooth não funcione ligada ao iPad. Se, como disse, esta funciona corretamente noutros dispositivos, então tem também de funcionar ai.

O que recomendamos é que remova a ligação bluetooth que existe entre a coluna e o iPad e que repita o processo de emparelhamento.

Depois, deve aceder à app de onde quer ouvir música e fazer o processo normal. Ou seja, escolher a música e depois o dispositivo por onde quer que esta seja ouvida.

Deixamos abaixo um link da Apple onde todos estes processos são explicados de forma detalhada e que lhe pode servir de apoio:

[Respondido por Pedro Simões]

Como ter o Android Auto a funcionar corretamente no carro?

boa noite. a mim o que me acontece agora é que ao ligar o waze do meu note20 ao sistema android do carro corta logo o som do radio …ficando sem radio … Como resolver ?

Resposta:

Esse pode, na verdade, não ser um problema e sem sequer ser algo do Waze.

No meu caso, e quando uso o Android Auto, ele associa sempre à fonte que estiver ativa. Ou seja, se eu ligar o smartphone e ele antes estivesse com o Spotify, ele vai lançar e sobrepor-se ao rádio. O oposto acontece também.

A solução nestes casos é ir às definições do infotainment do carro e mudar a fonte (radio ou USB) para a que quero ouvir.

[Respondido por Pedro Simões]

Como usar a impressora agora que o Flash desapareceu?

Com o anunciado fim do Flash Player fiz a remoção do mesmo. Verifiquei agora que o aplicativo da minha impressora não funciona ficando assim impossibilitado de digitalizar e de aceder às definições de impressão e digitalização. Existe forma de recuperar o Flash Player? Obrigado Luis Almeida

Resposta:

Luís,

Infelizmente a resposta terá de ser Não. O Flash foi embora de vez e não volta novamente. A própria Adobe está a desativar as apps e os conteúdos, impedindo que este seja usado.

Quanto à app que deixou de funcionar, terá de procurar no site do fabricante por uma alternativa que não funcione com Flash. Caso não exista, deverá contactar o suporte da mesma.

Outra alternativa é usar as apps do Windows para fazer a captura das imagens do scanner. Não é o mesmo que através da app da impressora, mas não o limita na sua utilização.

Quanto à impressão, neste caso, pode usar o driver genérico do Windows e fazer toda a gestão por aí. Deixamos abaixo as instruções da HP, mas que devem funcionar na maioria dos casos.

[Respondido por Pedro Simões]

A minha impressora não funciona, como devo proceder?

Grato pelo apoio que já me têm prestado, volto, de novo a solicitar a v/ atenção. Tenho uma impressora multifunções HP F2420, já com 10 anos, mas que serve perfeitamente para o diminuto uso que lhe dou. Acontece que desde há alguns dias, ao ligá-la, a central de soluções inicia mas termina com um ecran, cuja imagem junto. Já fiz uma reinstalação limpa do Windows10 para a versão 20H2, mas o problema mantem-se. No site de suporte da HP não encontro nada de relevante. Leio alguma coisa relacionada com o fim do Adobe Flash Player mas, soluções, nada. A HP não terá a obrigação de solucionar este problema ? Agradeço, reconhecido, a vossa atenção Adelino Almeida

Resposta:

Adelino,

A origem do problema é efetivamente o fim do Adobe Flash Player, em vigor desde o passado dia 12 de janeiro.

Essa é uma central de soluções para produtos já descontinuados, pelo que é provável que a HP não dê qualquer suporte no sentido de corrigir o problema. No entanto, há forma de contornar esta situação.

Uma primeira solução consiste na desinstalação completa do Adobe Flash Player e depois na instalação da ferramenta HP Printer and Scanner Doctor com a desativação dos serviços de update do Adobe Flash Player.

Para tal, deve:

ir à pasta C:\Windows\System32\Macromed\Flash e executar como administrador o ficheiro FlashUtil_ActiveX, clicando depois em Uninstall

eliminar as pastas Flash e Temp, no caminho C:\Windows\System32\Macromed

ir à pasta C:\Windows\Syswow64\Macromed\Flash e executar como administrador os ficheiros FlashUtil32_32_0_0_465_Plugin e FlashUtil_ActiveX (um de cada vez), clicando depois em Uninstall

eliminar as pastas Flash e Temp em C:\Windows\Syswow64\Macromed

fazer o download e instalar a ferramenta HP Printer and Scanner Doctor: https://support.hp.com/us-en/help/printscandoctor

desativar os serviços de atualização do Adobe Flash, que existam no Arranque do sistema e nos serviços; para tal, deve aceder ao Gestor de Tarefas (Iniciar > Gestor de Tarefas) e, no separador arranque, desativar o Adobe Updater; da mesma forma, no ferramenta Serviços (Iniciar > Serviços), abrir as propriedades do serviço Adobe Acrobat Update Service (se existir), parar o serviço e em Tipo de arraque definir como Manual.

Feito

A segunda solução, eventualmente mais simples, é a instalação de outras ferramentas HP, mas que levam ao mesmo resultado. Deve fazer o download e instalar as seguintes ferramentas:

HP Scan and Capture: https://www.microsoft.com/en-us/p/hp-scan-and-capture/9wzdncrfhwl0?activetab=pivot:overviewtab

HP Scan Extended: ftp:// ftp.hp.com/pub/scanners/HPScanExt/HPScanExt.msi

Boa sorte.

[Respondido por Hugo Cura]

Que doca posso escolher para usar no meu portátil?

Boa tarde, Solicito a vossa ajuda para o seguinte: Tenho uma actividade comercial que me leva a ter um pc portátil (hp) para andar em serviço externo! No entanto no escritório tenho um monitor e mais alguns periféricos como por exemplo teclado, rato entre outros! Sempre que tenho que ligar o portátil a tudo isto questiono se não haverá alguma Dock que permita ligar tudo isto só com um cabo e todos os periféricos permanentemente ligados à Dock. Pergunto se ainda é possível ligar a essa Dock outros pcs de outras marcas ? É possível? Obrigado Nuno Correia

Resposta:

Nuno,

Sim, é perfeitamente possível e, até, recomendável que o faça.

Existem imensos tipo de Docks, onde as mais completas funcionam por USB 3.0 (tipo A ou tipo C) e incluem todos os periféricos, incluindo porta ethernet gigabit, porta HDMI, porta VGA, leitor de cartões, jack 3,5, outras portas USB, entre outros.

Veja um exemplo da variedade na Amazon: https://amzn.to/2YMnZHU

Uma das grandes vantagens destas Docks para os computadores que carregam por USB Tipo C, é a possibilidade de ter que ligar um, e apenas um, cabo USB Tipo C ao PC, e tudo fica funcional. É o carregador do PC que alimenta a Dock, e toda a informação e a alimentação utilizam apenas um cabo. Mais prático que isto, não há.

E sim, é compatível com qualquer computador, desde que tenha porta USB.

[Respondido por Hugo Cura]

