Aguardado por muitos anos, o Cyberpunk 2077 acabou por deixar muitos utilizadores descontentes. Para além de ficar muito longe do que foi prometido, tem ainda muitos problemas e falhas, que comprometem a sua utilização.

É certo que a CD Projekt Red tem tendo tudo para conseguir resolver muitas das falhas, mas a verdade é que estas acabam por trazer novos problemas. Um novo hotfix foi agora lançado e quer trazer ainda mais segurança e corrigir uma falha descoberta entretanto.

Continuam os problemas com o Cyberpunk 2077

Foram muitos os anos de espera e de promessas para a chegada do Cyberpunk 2077. Este jogo era aguardado por uma legião de potenciais fãs, que se foram satisfazendo com os trailers e a informação que ia sendo disponibilizada.

Com o jogo lançado, a realidade acabou por ser outra. Para além de estar longe do prometido, as falhas e os problemas acumularam-se. As atualizações não tardaram, mas ainda não atingiram o ponto em que se espera que este jogo consiga chegar.

CD Projekt Red lançou um novo hotfix

O hotfix 1.12 do Cyberpunk 2077 foi agora lançado e quer resolver uma falha de segurança que foi, entretanto, descoberta. Deixa os jogadores vulneráveis, em especial no momento em que estes estão a gravar a progressão dos seus jogos.

Se fosse explorada, esta falha iria permitir que os atacantes pudessem correr código remoto nos PCs dos jogadores. Estes ataques chegavam através da exploração de moods e de ficheiros de gravações de jogos alterados.

Conselho era não usar moods no jogo

A CD Projekt Red tinha pedido aos utilizadores para evitarem usar moods no Cyberpunk 2077 até conseguir resolver esta falha. Agora, e com este hotfix essencial, a falha fica corrigida e os moods podem novamente ser usados pelos utilizadores deste jogo.

Este parece ser só mais um percalço a somar à longa lista de problemas do Cyberpunk 2077. Resta saber se este hotfix não trará novos problemas. Aconteceu isso recentemente e foi mais uma situação que deixou os utilizadores descontentes com este jogo que tanto prometia.