É curioso ver como as decisões das empresas de tecnologia podem ter impacto no mercado onde se inserem. O exemplo mais recente veio do Facebook e da sua app WhatsApp, que elevou a sua concorrência para níveis nunca vistos.

A confirmar tudo o que foi escrito nos últimos tempos está a tabela das apps mais descarregadas no mês de janeiro. O Telegram tomou de assalto o topo e relegou para segundo plano a concorrência e todas as demais apps.

A mudança que o Facebook preparou para o WhatsApp tem levado a uma debandada geral dos utilizadores. A mudança tem sido visível e as apps concorrentes estão a aproveitar, recebendo os utilizadores e apresentando novidades.

Telegram bateu o WhatsApp e outras

O Telegram tem sido provavelmente a app que mais tem lucrado com esta migração e isso está visível nos mais recentes números apresentados pela Sensor Tower. No global, esta app subiu da nona posição onde estava no final de 202 para o topo da lista em janeiro de 2021.

Curiosamente não conseguiu esta posição em todas as lojas. Na App Store ficou-se pela 4.ª posição da lista, com o TikTok no topo. Já na Play Store, temos o Telegram e o Signal a dominar a tabela. Claro que no cômputo geral, o Telegram está no topo, seguido do TikTok e do Signal.

TikTok é a app mais lucrativa

Quando a perspetiva muda para as apps mais lucrativas, o caso muda de figura rápida e completamente. Continuamos a ter o TikTok no topo da App Store e na lista global de apps. Curiosamente na Play Store o TikTok não está sequer entre as 10 apps mais lucrativas.

Em termos globais, a Sensor Tower conseguiu arrecadar perto de 128 milhões de dólares. A maioria veio de utilizadores da China, com 82%, seguido dos EUA com 8%. O valor arrecadado é cerca de 4 vezes maior do que o obtido no mesmo período de 2020.

Utilizadores vão manter esta tendência?

A nova realidade do Telegram confirma a mudança que está a acontecer nas apps de mensagens. O abandono do WhatsApp é uma realidade e o Telegram parece ser a escolha óbvia da grande maioria dos utilizadores. Resta saber se será para se manter ou é apenas um fenómeno temporário.