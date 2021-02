M80: o primeiro modem 5G da MediaTek com suporte à tecnologia mmWave

A MediaTek anunciou o M80, o seu primeiro modem 5G compatível com a tecnologia mmWave, que é a ligação mais rápida atualmente. Esta é assim a primeira vez que a fabricante de Taiwan lança um chip com suporte a esta tecnologia.

O novo modem deve chegar ao mercado nos próximos meses e poderá ser usado em smartphones, computadores, hotspots e dispositivos IoT.

Chegou o M80, o primeiro modem 5G da MediaTek com suporte a mmWave

A MediaTek anunciou ontem, dia 2 de fevereiro, o seu novo equipamento M80. Trata-se do seu primeiro modem 5G já compatível com a conexão atualmente mais rápida, a mmWave. O modem M80 irá então fazer frente à rival Qualcomm, sobretudo entre as fabricantes mais fortes dos Estados Unidos.

A marca já lançou chips com modem 5G, como os recentes Dimensity 110 0e Dimensity 1200, no entanto ambos utilizam a tecnologia sub-6GHz que é mais popular, mais estável, mas menos veloz do que o mmWave. Por sua vez, o M80 é um modem que pode ser incluído separadamente nos smartphones e é compatível tanto com sub-6GHz como com mmWave, tudo num único chip.

O modem M80 consegue alcançar uma velocidade máxima de 7,67 Gbps em download e até 3,76 Gbps em upload. Traz suporte a velocidades ultra rápidas em arquiteturas NSA e SA. E ainda suporta as conetividades Dual 5G SIM, Dual 5G NSA e SA, DSS e dual VoNR, para uma conectividade mais confiável.

O M80 pode ser utilizado em smartphones, computadores, hotspots e ainda em dispositivos IoT. Os primeiros produtos já com o chip deste modem devem chegar ao mercado nos próximos meses de 2021.

A tecnologia mmWave apenas é usada para já nalguns locais dos Estados Unidos. No entanto o sub-6GHz ainda é considerada uma ligação mais estável, apesar de não conseguir velocidades tão altas como o mmWave.

Segundo o site Android Police, uma das vantagens do mmWave é a sua utilização em locais com muitos dispositivos conectados, como estádios ou grandes auditórios, onde uma banda com baixa frequência pode gerar congestionamento de dados e, por conseguinte, a perda de velocidade da ligação.