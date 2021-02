Stock da Xbox Series X continuará limitado pelo menos até junho de 2021

A Xbox Series X foi lançada no dia 10 de novembro de 2020 e é uma das consolas mais desejadas pelos gamers. No entanto a procura foi tal que todas as unidades lançadas pela Microsoft já foram vendidas.

Mas se ainda pretende comprar um exemplar da Xbox Series X, fique a saber que a disponibilidade da consola estará limitada pelo menos até ao mês de junho de 2021.

Tanto a PlayStation 5 como a Xbox Series X e Series S foram lançadas em 2020, mas rapidamente desapareceram das prateleiras das lojas. A procura por estas consolas foi altíssima, e também ajudou o facto de o Natal estar próximo dessa data.

Mas não desanime caso não tenha conseguido um exemplar, apenas tem que esperar mais alguns meses.

Xbox Series X com disponibilidade limitada pelo menos até junho de 2021

A Microsoft já havia alertado que o stock da Xbox Series X estaria em falta pelo menos até abril de 2021.

No entanto Mike Spencer, chefe de relações com investidores da empresa, disse em entrevista ao The New York Times que a Microsoft vendeu no último trimestre todas as unidades da Xbox Series X que havia lançado. Para além disso, o executivo adianta que o stock desta consola deverá continuar limitado pelo menos até junho deste ano.

Já no final da entrevista, Mike Spencer disse que a empresa de Redmond alcançou no quatro trimestre de 2020 5 mil milhões de dólares em receita de jogos pela primeira vez na história. E a venda de todas as unidades disponíveis da Xbox Series X foi uma das principais razões para estes números.

Para agravar a situação, também as NVIDIA e a AMD estão com dificuldade em entregar as suas novas placas gráficas. E na semana passada, Lisa Su, CEO da AMD chamava a atenção para este problema:

A indústria precisa de aumentar os seus níveis gerais de capacidade. […] E nós veremos um aperto de capacidade ao longo do primeiro semestre deste ano, mas teremos uma capacidade adicional no segundo semestre.

Esta escassez deve-se sobretudo a um conjunto de consumidores que compram várias unidades de uma vez, para depois as voltarem a vender por um preço superior.

Então, se quer mesmo comprar uma consola Series X, tem que aguardar mais alguns meses.