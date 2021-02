Jeff Bezos vai deixar o cargo de CEO da Amazon no final deste ano

A Amazon acaba de anunciar que o seu atual CEO Jeff Bezos deixará o cargo durante o terceiro trimestre deste ano. O executivo será substituído por Andy Jassy que atualmente é o CEO da Amazon Web Services, o departamento de serviços da nuvem da empresa.

O anúncio foi feito através de um comunicado divulgado no blog oficial da marca. E este mudança representa assim um novo ciclo para a Amazon.

A Amazon divulgou nesta terça-feira um comunicado onde anuncia que Jeff Bezos irá deixar de exercer funções como CEO da empresa no final deste ano, mais concretamente no terceiro trimestre.

O fundador da Amazon, de 57 anos, vai assim passar a ser Presidente Executivo. O cargo de CEO será depois entregue a Andy Jassy, atual CEO da Amazon Web Services, o departamento de serviços da nuvem da empresa.

De acordo com a Amazon:

O comunicado apresentou igualmente os resultados referentes ao quatro trimestre de 2020.

O fundador e CEO da Amazon deixou uma carta com o anúncio aos seus funcionários, onde se pode ler o seguinte:

Caros Amazonians

Tenho o prazer de anunciar que, neste terceiro trimestre, farei a transição para Presidente Executivo do Conselho da Amazon e Andy Jassy tornar-se-á CEO. Na função de Presidente Executivo, pretendo concentrar as minhas energias e atenção em novos produtos e iniciativas. Andy é bem conhecido dentro da empresa e está na Amazon há quase tanto tempo quanto eu. Ele será um líder notável e tem toda a minha confiança.

Esta jornada começou há cerca de 27 anos. A Amazon era apenas uma ideia e não tinha nome. A pergunta que me fizeram com mais frequência naquela época era: ‘O que é a Internet?’ Felizmente, não tenho que explicar isso há muito tempo.

Hoje, empregamos 1,3 milhão de pessoas talentosas e dedicadas, atendemos centenas de milhões de clientes e empresas e somos amplamente reconhecidos como uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo.

A Amazon é o que é por causa da invenção. Fazemos coisas malucas juntos e depois tornamo-las normais. Fomos pioneiros em avaliações de clientes, 1-Click, recomendações personalizadas, entregas extremamente rápida do Prime, compras Just Walk Out, Climate Pledge, Kindle, Alexa, marketplace, infraestrutura de computação em nuvem, Career Choice e muito mais.

Se fizer algo correto, alguns anos depois de uma invenção surpreendente, o que é novo tornou-se normal. As pessoas bocejam. Esse bocejo é o maior elogio que um inventor pode receber. Quando olha para os nossos resultados financeiros, o que realmente vê são os resultados cumulativos de invenção a longo prazo. Não conheço outra empresa com um histórico de invenções tão bom quanto o da Amazon. Neste momento, vejo a Amazon no seu estado mais criativo de sempre, tornando-se um momento ideal para esta transição. Espero que esteja tão orgulhoso da nossa criatividade quanto eu.

À medida que a Amazon se tornou grande, decidimos usar a nossa escala para liderar em importantes questões sociais. Dois exemplos de alto impacto: o nosso salário mínimo de US$15 (a hora) e o Compromisso Climático. Em ambos os casos, demarcamos posições de liderança e pedimos a outros que nos acompanhassem. Em ambos os casos, está a funcionar e outras grandes empresas estão a ir nessa direção.

Acho o meu trabalho significativo e divertido. Trabalho com os colegas de equipa mais inteligentes, talentosos e engenhosos.

Por muito que eu ainda ande no escritório, estou animado com esta transição. Milhões de clientes dependem de nós para os nossos serviços e mais de um milhão de funcionários dependem de nós para se sustentarem. Ser CEO da Amazon é uma responsabilidade profunda e desgastante. Quando tem uma responsabilidade como esta, é difícil dar atenção a qualquer outra coisa.

Como presidente executivo, continuarei envolvido em iniciativas importantes da Amazon, mas também terei o tempo e a energia de que preciso para me concentrar no Day 1 Fund, no fundo Bezos Earth, na Blue Origin, no The Washington Post e nas minhas outras paixões. Nunca tive mais energia quanto agora e não se trata de me reformar.