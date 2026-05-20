NATO abate drone ucraniano após interferência e falsificação de GPS

Um drone militar ucraniano foi abatido por um caça da NATO depois de ter entrado no espaço aéreo da Estónia, num incidente marcado por alegada interferência eletrónica e falsificação do sinal GPS atribuída à Rússia.

Segundo autoridades da Estónia e fontes militares, o aparelho terá sido “redirecionado” durante a missão devido a interferências no sistema de navegação, acabando por invadir o território estónio, onde foi identificado como ameaça e abatido por um caça romeno integrado numa missão de policiamento aéreo da NATO.

Drone abatido: Interferência GPS no centro do incidente

O caso ocorreu em contexto de intensa guerra eletrónica, com recurso a técnicas como:

jamming (bloqueio de sinal GPS)

spoofing (falsificação de localização)

As autoridades estonianas indicam que estas interferências terão sido usadas para desviar o drone da sua rota original, levando-o a entrar no espaço aéreo da Estónia sem intenção direta de ataque ao país.

O aparelho foi neutralizado por um F-16 romeno ao serviço da NATO, que disparou um único míssil depois de o drone ser considerado uma ameaça potencial. A decisão foi tomada para proteger civis e infraestruturas locais.

Este incidente reforça o papel crescente da guerra eletrónica no conflito na Europa de Leste e levanta novas questões sobre a segurança dos sistemas de navegação usados em operações militares modernas.