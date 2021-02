Será este o smartphone Xiaomi que vai custar mais de 1300 €?

Sabemos que a Xiaomi, além dos modelos de smartphones que vai lançando, está a preparar algo grande. O teaser que lançou com o Mi MIX Alpha em 2019, as várias declarações em torno de um modelo Mi MIX e as várias patentes registadas, são o mote para fazermos tal afirmação.

Depois de Lei Jun, CEO da Xiaomi, perguntar aos fãs se comprariam um “smartphone de última geração por 10.000 yuan” (cerca de 1300 €), é agora lançado um teaser no YouTube da marca que revela “o primeiro conceito de smartphone com ecrã em cascata quadrupla”. Serão estes planos da Xiaomi para um próximo topo de gama?

A Xiaomi é hoje uma das mais relevantes marcas de smartphones do mundo. Olhando para o seu percurso, é natural que, muito em breve lance um smartphone dobrável ou um modelo Mi MIX verdadeiramente revolucionário.

No decorrer do último ano vimos vários protótipos, patentes e até mesmo declarações da empresa que nos remetem para essa possibilidade.

As redes sociais aproximam as empresas dos fãs e a comunidade Mi é um exemplo disso mesmo. Por isso, é frequente vermos Lei Jun, CEO da Xiaomi, a interagir com os seus seguidores com perguntas e respostas sobre a estratégia da empresa.

Smartphone Xiaomi de topo por mais de 1300 €?

Olhando para marcas como a Huawei, Samsung e Apple que hoje estão no mercado dos smartphones com propostas acima dos 1300 €, não será de espantar que também a Xiaomi entre por este caminho e Lei Jun parece ter dado pistas sobre isso mesmo.

A anunciar um evento entre amigos para celebrar o Novo Ano Chinês, Lei Jun aproveitou para deixar uma pergunta aos seus seguidores. Numa tradução à letra é isto que se pode ler da questão do CEO aos fãs na Weibo:

Se a Xiaomi lançasse um smartphone de última geração por 10.000 yuan, compraria?

10.000 yuan são hoje, numa conversão direta, 1 291 euros. Se formos a olhar para um smartphone dobrável da Samsung, por exemplo, 1500 € custa um Galazy Z Flip. Um Z Fold 2 vai para cima dos 2000 euros. E não se pense que por causa destes valores não existe procura. Existe e a Samsung já revelou que este é um segmento em crescimento e que vai continuar a investir nele. O mesmo acontece com o dobrável da Huawei que custa mais de 2500 €.

Olhando então para estes valores era provável que o CEO da Xiaomi não se estivesse a referir a um smartphone dobrável, mas sim a um smartphone “tradicional”, mas ainda melhor que o Mi 11 que chega ao mercado global no dia 8 de fevereiro.

Um cartaz, um vídeo e o fim de botões num smartphone

Com a questão anterior, Lei Jun partilhou também uma imagem, com um cartaz que anunciava o tal evento. Mas esse cartaz ainda fazia vislumbrar as linhas daquilo que seria um smartphone.

Hoje, no seu canal de YouTube oficial, a Xiaomi partilhou um novo vídeo. Nessas imagens podemos ver aquilo que intitula de The First Quad-curved Waterfall Display Concept Smartphone, ou seja, o primeiro conceito de smartphone com ecrã em cascata quadrupla, numa tradução direta.

Neste vídeo, que também pode ser visto nas redes sociais, a Xioami mostra um smartphone cujas margens são ecrã, onde apenas há metal nos cantos, a pensar na resistência. Não existem botões visíveis, nem altifalantes ou portas. Vemos informações importantes como estado da bateria, rede e outras ligações na lateral. Vemos texto a surgir da curva inferior e ainda controlo como o volume a ser feito com um toque no ecrã da lateral.

Neste conceito vemos ainda uma traseira com uma única câmara, algo que também já vimos em patentes registadas pela marca.

Olhando para estas pistas, será este o tal smartphone que pode vir a custar mais de 1300 €? Talvez no dia 7 de fevereiro tenhamos mais pistas sobre o que aí vem.