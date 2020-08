À espera de um Xiaomi Mi MIX em 2020? Esqueça…

A Xiaomi anunciou o seu Mi MIX Alpha no decorrer do ano passado, com um design absolutamente impressionante e irreverente para o mercado. No entanto, até hoje, o smartphone não chegou a ver a luz do dia. Entretanto, surgiram rumores de que poderia estar a ser preparado um novo modelo, com uma só câmara, enorme, na traseira e dois grandes ecrãs.

No entanto, se estava à espera de ver chegar estes ou algum qualquer modelo da linha Mi MIX, esqueça!

A linha Mi MIX da Xiaomi sempre se destacou pelos grandes smartphones com ecrã de margens bastante reduzidas. No entanto, no decorrer do ano passado, a empresa chinesa apresentou algo verdadeiramente irreverente. Um smartphone com ecrã de 360º e câmara de 108 MP, posicionado numa linha de luxo.

Mas com avanços e recuos na data de lançamento oficial, até hoje o smartphone não chegou a ver a luz do dia. A verdade é que agora, o CEO da empresa veio falar um pouco sobre esta linha e explicou algumas coisas.

Em primeiro lugar, o Xiaomi Mi MIX Alpha não estará disponível para compra. Aliás, este não passou de um modelo de desenvolvimento. A sua produção em massa seria insuportável para a empresa. Em vez disso, a Xiaomi está focada no futuro.

Xiaomi Mi MIX da próxima geração já está a ser criado

Lei Jun, em resposta aos Mi Fãs, com base nas questões colocadas com mais frequência sobre a linha, referiu que a série Mi MIX traz consigo inúmeras inovações de ponta e que a empresa está a trabalhar nelas com afinco. No entanto, um futuro modelo deverá levar ainda algum tempo até chegar ao mercado.

Além desta linha, ainda houve espaço para responder à questão relativa ao processador Surge. Já em tempos noticiámos que a empresa tinha abandonado o desenvolvimento dos Surge e que estava a estreitar laços com a MediaTek. Nesta ligação, poderiam as duas empresas estar a criar processadores dedicados aos smartphones Xiaomi.

Agora, Lei Jun refere que com os Surge encontraram algumas dificuldades, mas que, apesar disso, não pararam o desenvolvimento de novos processadores.

No dia 11 de agosto, no decorrer do evento de aniversário, o CEO garante dar mais respostas aos Mi Fãs!