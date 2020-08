E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Experimentámos o Galaxy Note 20 em primeira mão, ensaiamos o novo Honda e, falámos do novo Google Pixel 4a, do Android 11 e muito mais.

A Google havia reservado o dia de hoje para anunciar o seu novo smartphone de gama média. O Google Pixel 4a, acabou assim de ser anunciado e há ainda a garantia de que dois modelos 5G chegarão ainda este ano.

O Google Pixel 4a chegará ao público a 20 de agosto e estas são as suas principais características.

A Huawei tem conseguido conquistar uma posição única no mercado dos smartwatches. As suas taxas de crescimento nesta área são muito grandes e esta é já uma marca a ter em conta no que toca a estas propostas.

Com novidades constantes nesta área, a marca prepara-se em breve para trazer um novo smartwatch ao mercado. Para além das novidades no campo do hardware, vai ter outra especial. Este pode ser o primeiro a trazer a Celia, a assistente virtual da Huawei.

Quando uma estrela morre e se dá uma supernova, é natural que se forme uma estrela de neutrões. Em fevereiro de 1987, os astrónomos assistiram a uma enorme supernova, a cerca de 160 mil anos-luz, a mais próxima da Terra em muitos anos. Contudo, não registaram a formação de nenhuma estrela de neutrões que deveria ter sido deixada como rasto.

Agora, os astrónomos puderam finalmente ver a estrela morta há mais de 30 anos, presente naquilo que resta da supernova de 1987.

O cenário de carros elétricos baratos pode ser distante. As marcas que estão no mercado de barato não têm nada, mas tudo pode mudar com a introdução de novos veículos. Assim, a proposta é, até ao final do ano, o carro elétrico Zetta CM1 chegar ao consumidor final por cerca de 5 mil euros.

Conforme temos vindo a perceber, há uma vontade grande em colocar elétricos a baixo preço para o grande consumo urbano. Esta é mais uma proposta que precisamos conhecer.

Vivemos numa era na qual os utilizadores estão em constante mobilidade. Os fios têm vindo a ser substituídos por tecnologias sem fios e isso permite-nos ter equipamentos mais compactos, mas com a garantia de qualidade.

Para quem gosta de ouvir música em qualquer lugar e ter sempre por perto uns auriculares de excelente qualidade então tem de conhecer os novos soundpods da Prozis. Liberdade, excelente qualidade de sim e boa autonomia!

Os sistemas móveis precisam de ter ferramentas de partilha. A Google sabe disso e por essa razão tem tentado ao longo dos anos criar a solução para o Android, que permita enviar e receber ficheiros e dados, de forma simples e direta.

Depois de várias tentativas, surge agora a que muitos esperavam e era falada há já algum tempo. O Nearby Share foi apresentado de forma oficial e estará disponível para todos a partir de hoje. É hora de conhecer como funciona o Nearby Share.

A Xiaomi já é uma referência no mercado, tendo um sólido grupo de seguidores que já a consideram como uma das melhores marcas de sempre. E não é de admirar pois a empresa chinesa está constantemente a lançar produtos inovadores, úteis e potentes que deliciam os consumidores.

A nova carta na manga da Xiaomi poderá então ser o novo smartphone Mi 10 Pro Plus. De acordo com as informações mais recentes, este pode ser o primeiro smartphone no mundo com um carregador de 120 W.

Um dos maiores prazeres da vida para muitas pessoas, passa por ouvir música. Quanto mais qualidade a reprodução tiver, melhor a experiência será. Além disso, quanto menos barulho à volta da música melhor. É aqui que entram os auscultadores com cancelamento ativo de ruído, tecnologia que está a chegar em força ao segmento dos earbuds.

A Tronsmart tem também já a sua proposta. Conheça os Tronsmart Apollo Bold.

Foi recentemente confirmado pela Microsoft, que o serviço de jogos na ‘nuvem’ denominado de xCloud, vai chegar a Portugal em setembro, como parte do Xbox Game Pass Ultimate.

Venham conhecer mais desta novidade…

O Unpacked da Samsung é o grande evento do dia. Este ano é virtual, mas isso não é razão para que as novidades não surjam, mais uma vez em grande número e dedicadas aos muitos utilizadores da marca. O Galaxy Note 20 é o foco, mas há muito mais para descobrir.

A marca resolveu melhorar a sua oferta, focando em novas áreas e tentando cativar utilizadores que querem um smartphone único. No Pplware já tivemos oportunidade de ter um primeiro contacto com ele e com os vários gadgets apresentados no evento de hoje.

Já ouviu falar no projeto de satélites Starlink? Este projeto tem com principal objetivo criar uma rede mundial de Internet de alta velocidade.

A empresa de Elon Musk já tem 595 em órbita terrestre e hoje, a bordo do foguetão reutilizável Falcon 9, foram lançados mais 57.

De beta em beta a Google tem quase a versão final do Android 11. As primeiras versões de teste começaram a ser avaliadas por alguns utilizadores em maio deste ano.

O Android 11 beta 3 ficou pronto recentemente e já está disponível para alguns smartphones.

A Honda apresentou o seu novo carro 100% elétrico ano passado no Salão de Genebra, apesar de já ter sido mostrado, enquanto concept, em 2017. Desde então, tendo em conta alguns conceitos inovadores, o mercado estava curioso face ao conjunto que haveria de chegar. No início deste ano, a marca nipónica intensificou as apresentações nalguns mercados, chegando agora a Portugal.

Segundo a oferta da empresa, o modelo 100% elétrico da marca nipónica está disponível para aquisição com uma campanha de financiamento de lançamento. Assim, este elétrico pode ser seu por 299 euros mensais.