Xiaomi regista patente de smartphone com ecrã removível

A Xiaomi está constantemente em busca de melhores e inovadoras soluções para os utilizadores. Nesse sentido, uma nova patente recentemente divulgada mostra um smartphone da marca chinesa com cujo ecrã é removível.

Esta é, assim, mais uma ideia interessante da empresa de Lei Jun, que deverá certamente despertar a curiosidade dos consumidores.

Patente da Xiaomi mostra smartphone com ecrã removível

De acordo com uma patente registada no início do ano pela chinesa Xiaomi, a marca projetou um smartphone com ecrã removível. A patente foi registada na CNIPA (Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China) e a documentação chegou em março de 2020 intitulada de “telefone com dois componentes”. A publicação da patente aconteceu no passado dia 4 de agosto, sendo composta por 22 imagens e uma descrição dizendo que o equipamento apresenta um ecrã que é facilmente removido.

O conceito foi depois divulgado pelo site holandês LetsGoDigital, que habitualmente ilustra patentes tecnológicas.

Como podemos verificar pelas imagens, o equipamento conta com conectores que ligam o ecrã ao smartphones. Estes mesmos conectores ficam visíveis após o ecrã ser removido.

No geral assemelha-se a um comum smartphone como os que estamos habituados a ver no mercado. Terá um conjunto de câmaras triplo na traseira e na zona inferior traz uma porta USB-C e a saída de áudio.

A diferença é sobretudo o encaixe onde o ecrã vai ser ligado e que poderá ser facilmente removido. Nas imagens percebe-se que, quando o ecrã é retirado, ficam visíveis duas câmaras frontais com flash LED, que depois se tornam ocultas quando o ecrã for colocado.

De acordo com algumas informações que acompanham a patente, poderá ser possível utilizar o ecrã mesmo depois deste ser removido do equipamento. Mas ainda não há muitos detalhes acerca dessa tecnologia.

Tal como todas as patentes, também esta não garante que o produto chegue realmente a ser produzido. Mas já pode ser um passo para que esta tecnologia abra novas portas na inovação tecnológica.

Relembramos que uma outra patente, desta vez da Huawei, apresentava um smartphone com um design de ecrã extensível.