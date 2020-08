Canon parece ter sido vítima também de um ataque de ransomware

Como funciona o ransomware Maze que atacou a Canon?

Há mais de uma versão do ransomware Maze (a versão anterior também é denominada Maze). A nova versão foi descoberta por nao_sec. Os programas do tipo ransomware cifram dados e criam mensagens de resgate que contêm informações sobre como decifrar ficheiros.

Contudo, as vítimas geralmente não podem recuperar o acesso aos seus ficheiros sem ferramentas mantidas apenas pelos programadores do ransomware. Esta variante do Maze não cifra ficheiros se detetar o ficheiro “C:\hutchins.txt” no sistema. Se este não for o caso, o Maze cifra ficheiros, renomeia-os adicionando uma extensão aleatória (por exemplo, “1.jpg” que se torna “1.jpg.sA16PA”), cria o ficheiro “DECRYPT-FILES.txt” e altera o fundo de ambiente de trabalho.