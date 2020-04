Huawei regista uma patente para um smartphone com design extensível

Foi recentemente divulgado o registo de uma patente pela Huawei de duas versões de smartphones com um design extensível. Os equipamentos apresentam um curioso sistema em que o ecrã é extensível inserido novamente na estrutura.

As empresas não baixam os braços e continuam a somar esforços para levar aos consumidores produtos novos, interessantes e úteis. Caso a Huawei decida avançar com a ideia de produção desta patente, então poderemos estar prestes a conhecer mais uma característica inovadora no mercado dos dispositivos móveis.

De acordo com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO) em 2019 a Huawei foi a marca que mais patentes registou.

Este facto mostra que a empresa chinesa está em constante procura por inovação de modo a conseguir implementar novidades viáveis e que conquistem os consumidores.

Patente da Huawei mostra smartphones com design extensível

A Huawei registou recentemente uma nova patente na Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China (CNIPA) que foi descoberta na base de dados da WIPO.

Com base nas patentes, equipa da LetsGoDigital, conhecida por as ilustrar, esboçou uma imagem onde podemos ver um smartphone com um painel dobrável, semelhante ao Mate X e Mate Xs.

No entanto, em vez de um design dobrável, este novo modelo terá uma espécie de ecrã removível. O registo inclui duas versões diferentes, apresentados em várias imagens que exibem as características de cada um deles.

No Modelo A, o smartphone apresenta um ecrã flexível que pode ser estendido do lado direito para a traseira apenas com um simples toque de dedo.

Ainda na traseira, podemos visualizar uma parte vertical onde constará uma configuração de câmara tripla. Pelo que vemos nas imagens, não parece haver uma câmara frontal.

Ao ser estendido o ecrã, estima-se que possibilite ao utilizador um aumento de 30% da área de exibição.

Já o Modelo B, apresenta um sistema deslizaste diferente. Uma das diferenças é que a câmara tripla se encontra desta vez no lado esquerdo da traseira do equipamento.

O ecrã flexível estende-se assim também para a esquerda. Neste modelo a área de exibição aumenta relativamente ao modelo anterior, conseguindo assim 50%. Resta saber qual dos dois modelos será, na realidade, mais prático.

Qual a sua opinião acerca destes dois modelos?