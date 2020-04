Giraffe and Annika, e a magia da amizade

A Bandai Namco revelou recentemente a próxima chegada de Giraffe and Annika (desenvolvido pela NIS America), uma aventura mágica sobre a amizade e companheirismo, à Playstation 4 e Nintendo Switch.

Venham ver o ‘trailer’ revelado também.

Uma aventura repleta de boas sensações é o que se pode esperar de Giraffe and Annika. Segundo a NIS America, o jogo é uma aventura mágica repleta de mistérios e ‘puzzles’, à espera de serem descobertos.

Tudo começa quando Annika, uma pequena menina, acorda de um estranho sonho e de repente se encontra numa terra desconhecida e mágica: Spica Island.

Sem memória de como foi ali parar Annika começa a explorar as redondezas e cedo descobre Giraffe, um menino que de alguma forma a conhece.

Giraffe e Annika descobrem que têm de encontrar os fragmentos de uma estrela como chave para descobrirem o que se passou com eles e, porque estão ali. Juntos partem então para a aventura em Spica Island.

No entanto, enquanto procura pelos fragmentos da estrela, Annika descobre que existe mais uma personagem na ilha, a feiticeira Lily (Witch of the Mysterious Forest ou em português, a Feiticeira da Floresta Misteriosa). Lily provoca Annika e confronta-a numa batalha que Annika vence e descobre um dos fragmentos da estrela e que lhe permite uma visão sobre a ilha e tudo o resto.

A partir daí Annika terá de continuar a sua demanda com os seus amigos e tentar descobrir como voltar para casa.

Também revelada foi a data de lançamento do jogo para Playstation 4 e Nintendo Switch que será de 28 de agosto. Giraffe and Annika terá uma versão digital (‘standard’), enquanto a versão física será uma Limited Edition.