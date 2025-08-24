House Fighters: Total Mess, ferozes combates nos ares de… nossa casa

Lembram-se de jogos como Tiny Soldiers, ou Toy Soldiers? Pois bem, encontra-se prestes a chegar uma pequena variação: House Fighters: Total Mess. Um jogo de ferozes combates aéreos que se passam nos ares de... casa!

Afinal os ares dos nossos lares são perigosos. E os aviões de brincar, não são apenas brinquedos e voam e combatem! É esta a premissa de House Fighters: Total Mess, um PvE de combates aéreos que se encontra prestes a ser lançado.

Com o desenvolvimento a cargo dos estúdios indie Revulo Games, este titulo promete ação e muita diversão em combates frenéticos e entusiasmantes que decorrem em ambientes quotidianos das nossas casas.

Entretanto já se encontra previsto também, o lançamento de uma demo que irá, em breve, permitir tirar algumas conclusões sobre o jogo.

House Fighters: Total Mess que se encontra em desenvolvimento para PC, PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch.

House Fighters: Total Mess é, de certa forma, uma viagem no tempo, até aos dias da nossa infância nos quais brincávamos com aviões de brincar e criávamos tremendos combates aéreos nos nossos quartos, salas e resto da casa.

Dessa forma, este regresso às memórias de infância, convida os jogadores a encolherem até o tamanho de um brinquedo e entrarem na cabine de aeronaves miniaturas e entrar em ferozes combates.

O jogador assumirá o papel do Tenente Green, um jovem e promissor cadete (piloto), e terá de completar missões aéreas em espaços comuns das nossas casas. Existem brinquedos que necessitam urgentemente a nossa ajuda.

Pilotando a sua mini aeronave, os jogadores irão passear pelos corrimãos do quarto do andar de cima, ou voar até ao andar de baixo e patrulhar a cozinha, completando uma grande variedade de desafios únicos que cada quarto da casa oferece.

Apresentando a mecânica tradicional de voo invertido, House Fighters: Total Mess também apresenta controlos de combate distintos e fáceis de entender, simples o suficiente para qualquer jogador entender, fazendo deste titulo uma aventura perfeita para todos os membros da família.

Mas atenção, com os móveis e decoração da casa. Até mesmo uma colisão menor com um dos cantos da casa, causará danos às aeronaves, reduzindo sua saúde máxima ou mesmo causando a sua destruição. No que respeita ao combate, o jogador pode alternar entre as armas primária e secundária da nave para abater inimigos, que, ao serem derrotados, deixarão para trás loot, como por exemplo, munições e outros bónus.

Existem muitos mais boosts e acessórios para serem recolhidos, muitos deles itens do quotidiano familiar deixados pela casa que ajudarão nos combates aéreos, como pregos. Afinal a nossa casa pode ser um verdadeiro campo de batalha!

Por fim, e como não poderia deixar de ser, a nossa aeronave vai poder ser totalmente personalizável, quer em termos estéticos, quer na própria construção.

House Fighters: Total Mess ainda não tem data concreta de lançamento, que ocorrerá nesta segunda metade de 2025, para PC.