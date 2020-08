Xiaomi Mi 10 Pro Plus pode ser o primeiro do mundo com carregador de 120 W

A Xiaomi já é uma referência no mercado, tendo um sólido grupo de seguidores que já a consideram como uma das melhores marcas de sempre. E não é de admirar pois a empresa chinesa está constantemente a lançar produtos inovadores, úteis e potentes que deliciam os consumidores.

A nova carta na manga da Xiaomi poderá então ser o novo smartphone Mi 10 Pro Plus. De acordo com as informações mais recentes, este pode ser o primeiro smartphone no mundo com um carregador de 120 W.

Mi 10 Pro Plus da Xiaomi poderá trazer carregador de 120 W

A Xiaomi prepara um evento já para a próxima terça-feira, dia 11 de agosto. Neste evento aguarda-se a apresentação do novo topo de gama da marca chinesa, o Xiaomi Mi 10 Pro Plus.

As expetativas em relação a este flagship estão altas, e os fãs da marca estão ansiosos por conhecer todas as novidades.

Recentemente, informações divulgadas pela Digital Chat Station, na rede social chinesa Weibo, mostram capturas de ecrã onde se verificam mais dados sobre o suposto Mi 10 Pro Plus.

Segundo a publicação, o topo de gama da Xiaomi terá uma bateria com duas células de 2.250 mAh cada uma, o que perfaz 4.500 mAh. E a marca poderá recorrer a uma solução de carregamento de ambas as células simultaneamente através de uma potência de 120 W o que, por conseguinte, carregará completamente a bateria em apenas 15 minutos.

Muita qualidade de vídeo também no Mi 10 Pro Plus

Para além dos pormenores sobre o carregamento, a mesma conta da rede social divulgou também mais detalhes acerca deste flagship. Tal como mostra a imagem seguinte, o Xiaomi Mi 10 Pro Plus é então designado como modelo M2007J1SC.

De acordo com o leak, o smartphone será capaz de gravar vídeos numa resolução de 8K, com suporte para HDR10, uma tecnologia que permite cores mais vivas e um contrate mais profundo.

Se estas suspeitas se confirmarem, então a nova aposta da Xiaomi poderá ser superior ao atual Mi 10 Pro, considerado pelo site de fotografia DxO Mark como o quarto melhor smartphone do mundo para fotos.

De resto, espera-se que o Mi 10 Pro Plus traga o processador Qualcomm Snapdragon 865 Plus e um ecrã com uma taxa de atualização de 120 Hz.