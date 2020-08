Honda e chega ao mercado português com um preço mensal de 299 euros

A Honda apresentou o seu novo carro 100% elétrico ano passado no Salão de Genebra, apesar de já ter sido mostrado, enquanto concept, em 2017. Desde então, tendo em conta alguns conceitos inovadores, o mercado estava curioso face ao conjunto que haveria de chegar. No início deste ano, a marca nipónica intensificou as apresentações nalguns mercados, chegando agora a Portugal.

Segundo a oferta da empresa, o modelo 100% elétrico da marca nipónica está disponível para aquisição com uma campanha de financiamento de lançamento. Assim, este elétrico pode ser seu por 299 euros mensais.

Honda e 100% elétrico já está disponível em Portugal

O novo modelo 100% elétrico japonês, o Honda e, já se encontra disponível para comercialização em Portugal. Após o seu primeiro aparecimento, enquanto concept Urban EV, no Salão Automóvel de Frankfurt, em 2017, as primeiras unidades do veículo 100% elétrico da Honda já chegaram ao mercado nacional.

Segundo o construtor japonês, o elétrico representa a visão da marca para a mobilidade urbana simplificada. Assim, este destaca-se pelo seu design minimalista e de inspiração retrofuturista, fazendo lembrar a fisionomia de outros modelos icónicos Honda.

Relativamente ao design, a conceção deste modelo é centrada na funcionalidade e facilidade de utilização. Apesar de muito completo, o 100% elétrico tem um design compacto, minimalista e moderno.

Assim, o carro traz pormenores muito interessantes. Como, por exemplo, temos exclusivos grupos óticos dianteiros e traseiros de LEDs, puxadores exteriores embutidos, as jantes em liga leve de 16 e 17 polegadas e a tampa da porta de carregamento em vidro. Além disso, destacam-se também as linhas simples e as diversas funcionalidades que otimizam a eficiência e o design aerodinâmico.

Conforme é mostrado, o Honda e possui um motor elétrico de alto desempenho com excelente binário e é um dos mais compactos do seu segmento. O Honda e Advance disponibiliza até 154 CV (113 kW) de potência e um impressionante binário de 315 Nm. Como pudemos testemunhar, este é um valor suficiente para acelerar dos 0 aos 100km/h em apenas 8,3 segundos.

Já a versão de entrada do Honda e tem 136 CV (100 kW) e o mesmo binário, acelerando dos 0 aos 100km/h em apenas 9,0 segundos.

Preço e disponibilidade

O elétrico apresenta-se com dois modelos. Conforme podemos ver, existe o Honda e e o Honda e Advance. Os preços começam nos 36.000 euros com uma garantia de 7 anos sem limite de quilómetros e 8 anos ou 160.000 km de garantia da bateria. A marca nipónica está a promover o lançamento com a disponibilização da aquisição recorrendo a uma renda mensal de 299 euros com financiamento e ainda a oferta de um cabo de carregamento tipo 2.

