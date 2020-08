A Huawei tem conseguido conquistar uma posição única no mercado dos smartwatches. As suas taxas de crescimento nesta área são muito grandes e esta é já uma marca a ter em conta no que toca a estas propostas.

Com novidades constantes nesta área, a marca prepara-se em breve para trazer um novo smartwatch ao mercado. Para além das novidades no campo do hardware, vai ter outra especial. Este pode ser o primeiro a trazer a Celia, a assistente virtual da Huawei.

A Celia vai chegar num novo smartwatch

É certo que a Huawei vai trazer a sua assistente virtual, a Celia, para os seus smartwatches. Esta confirmação foi dada pela marca há alguns dias, colocando na linha da frente as suas mais recentes propostas, que estão já no mercado.

Os Huawei Watch GT 2 e GT2e têm recebido atualizações e novas funcionalidades, que os melhoram e que os tornam mais capazes para competir no mercado. Assim, estes poderiam ser os primeiros a ter a novidade que se espera chegue muito em breve.

Huawei estreia assim a assistente virtual

No entanto, e como seria esperado, esta novidade deverá chegar num novo smartwatch que a marca deverá apresentar em breve. Os rumores do Watch GT2 Pro são reais e recentemente surgiram informações sobre o registo deste equipamento na EEC (Eurasian Electronic Commission).

Este novo smartwatch deve chegar nos próximos meses, trazendo assim a novidade que se aguarda. Algum tempo mais tarde, e também como é normal, deverá surgir uma proposta similar, o Honor Watch GS Pro, da marca satélite da Huawei.

Os Watch GT2 recebem depois esta novidade

Naturalmente que os Huawei Watch GT 2 e GT2e vão também receber esta novidade mais tarde. As atualizações têm chegado com frequência e a presença de um microfone e um altifalante facilitam a utilização da Celia em qualquer um destes smartwatch.

A chegada da Celia aos smartwatches da Huawei é mais um passo importante que a marca dá. Com um ecossistema próprio já criado e em utilização, consegue ser independente de todos os gigantes da indústria e trilhar o seu caminho.