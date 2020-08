O CCleaner tem estando a atravessar sérios problemas no Windows 10. A Microsoft passou a marcar este software como uma PUA e como tal está a removê-la destes sistemas, sem dar qualquer indicação aos utilizadores.

Com este caso ainda a ser um problema para a Avast e para o CCleaner, há um novo que agora foi reportado. Esta app está a eliminar as extensões e os dado do Firefox, mais uma vez sem que apresente qualquer notificação aos utilizadores.

Há uma nova vítima do CCleaner

Este novo problema está a ser reportado por muitos utilizadores e parece afetar principalmente a nova versão do Firefox. Com a versão agora lançada, a 79, a Mozilla alterou a forma e o local onde guarda os dados das extensões que estão instaladas.

Esta mudança foi realizada recentemente e por isso só agora afeta os utilizadores que usam o CCleaner. A Mozilla alterou de forma profunda a estrutura das suas extensões e como estas são guardadas e sincronizadas no Windows 10.

Está a eliminar dados do Firefox

Com esta mudança, o CCleaner está assim a remover mais do que devia e a fazer desaparecer os dados dos utilizadores, em especial das extensões. Deveria estar já excluída esta nova área das regras de limpeza do disco, protegendo os dados dos utilizadores.

A pior parte deste problema é principalmente que esta não é uma situação nova ou desconhecida. Desde que as versões de testes do Firefox 79 foram lançadas que os utilizadores do CCleaner alertam para este problema. Mesmo com toda a informação, esta foi simplesmente ignorada.

Os dados ao serem eliminados não podem ser recuperados e os utilizadores ficam mesmo sem as suas extensões e a informação ali guardada. A solução, para que não se repita a situação, passa por indicar ao CCleaner que deve excluir o caminho abaixo:

Exclude1=PATH|%AppData%\Mozilla\Firefox\Profiles\*\|*.sqlite-shm;*.sqlite-wal||0|0|24

Depois dos problemas com o Windows 10 e com a Microsoft, este é mais um problema para a Avast resolver. O CCleaner está a ter um comportamento contrário ao esperado e a eliminar dados do Firefox que não deveriam ser apagados.