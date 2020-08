A Microsoft tem estado a preparar algumas novidades importantes para o Windows 10. Estas focam-se na parte gráfica e querem trazer uma imagem ainda mais moderna a este sistema operativo da Microsoft.

Este trabalho de testar e afinar o que chega de novo é realizado no programa Insiders. Contudo, se quiser ter já estas novidades, basta fazer uma simples alteração no Windows 10.

Há novidades escondidas no Windows 10

A próxima grande atualização do Windows 10 pode não ser tão importante como é normal. A 20H2 deve seguir a linha do que aconteceu o ano passado e ser apensa uma nova versão focada em melhorias na estabilidade do sistema operativo.

Vão chegar algumas alterações gráficas, que já hoje podem ser vistas no programa Insiders, para ser testadas. O que se descobriu agora é que este código já está no Windows 10, tendo chegado com a mais recente atualização de maio de 2020.

Alteração simples para ter as melhorias da Microsoft

Quem quiser testar estas novidades só precisa de abrir o registo do Windows 10 e criar uma chave e introduzir dois novos valores. Falamos da chave

HKEYLOCALMACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FeatureManagement\Overrides\0\2093230218

As duas últimas (0 e 2093230218) não devem existir e só precisam ser criadas. Aí dentro devem criar as seguintes entradas com os respetivos valores:

“EnabledState” => dword com o valor “00000002”

“EnabledStateOptions” => dword com o valor “00000000”

Nem precisa do programa Insiders para as ativar

Após o Windows 10 ser reiniciado, vai surgir de imediato a primeira novidade. Falamos do novo Menu Iniciar e das suas novas cores e grafismos. Estas estão mais ajustadas e com menos diferença de cores no fundo. Também o modo escuro respeitará estas cores.

Outra das novidades estará também no bem conhecido Alt+Tab. Este deixará de alternar apenas entre as apps abertas no Windows 10 e passará a incluir também os separadores do Edge que estejam abertos e a ser usados.

Fique a saber já o que vai chegar no final do ano

Este comportamento pode ser alterado diretamente nas Definições, na opção Sistema e no separador Multitarefa, na área Alt+Tecla de Tabulação. Pode limitar o número de separadores do Edge ou removê-los completamente desta funcionalidade.

Recordamos que apenas quem tem as mais recentes atualizações instaladas pode ativar estas novidades. Procurem a versão 19041.423 ou permitir e caso esteja presente pode alterar para ter estas novidades.