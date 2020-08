Microsoft testa uma nova Xbox Store mais rápida e fácil de usar

A consola da Microsoft deve ter a sua data de lançamento próxima e os gamers já estão saturados de esperar para conhecer a nova Xbox Series X. Mas enquanto isso não acontece, a empresa de Redmond vai divulgando outras informações relacionadas.

Agora a Microsoft revelou que uma renovada loja dedicada à Xbox está em fase de testes e promete ser mais rápida e muito mais fácil de usar.

Há uma nova Microsoft Store para Xbox em fase de testes

Enquanto a Xbox Series X não chega, as novidades relacionadas com a próxima consola vão sendo divulgadas aos poucos. Neste sentido, ontem a empresa de Sundar Pichai anunciou uma nova Microsoft Store para a Xbox.

De acordo com a marca, trata-se de uma experiência completamente renovada. A loja está a ser desenvolvida para se tornar mais rápida, segura e fácil de usar como nunca antes havia sido. O objetivo é oferecer o melhor serviço aos clientes.

Uma Microsoft Store mais rápida

A empresa afirma que a nova loja para a Xbox é agora duas vezes mais rápida do que antes. Inicia em menos de dois segundos e apresenta um desempenho muito aprimorado. Com as melhorias, a plataforma vai carregar as páginas e encontrar tudo o que o utilizador precisa muito mais rapidamente.

Pode também ver trailers online ao mesmo tempo que pesquisa e navega, verificar quais os jogos que os seus amigos estão a jogar e ainda obter informações sobre descontos e ofertas.

Mais fácil de usar

Não basta ser rápida, tem que ser uma loja simples de usar. E é isso que a nova Microsoft Store pretende ao possibilitar uma experiência inclusiva e intuitiva para todos.

A loja facilita agora a procura dos jogos, aplicações, filmes ou programas de TV através de um sistema de navegação totalmente redesenhado.

Assim, para tornar mais fácil a utilização, a Microsoft melhorou alguns recursos e funcionalidades:

Com a funcionalidade de pesquisa renovada é mais fácil filtrar os resultados.

Foi reconstruida a WishList e agora é possível adicionar novos jogos à lista de desejos e verificar rapidamente o conteúdo da lista. É também possível controlar qualquer preço de venda dos itens dessa lista.

O carrinho de compras foi atualizado e facilita a adição e a exibição dos itens antes e durante a compra.

Também é agora mais fácil do que nunca comprar conteúdo das quatro gerações da Xbox, permitindo que os clientes visualizem os preços enquanto pesquisam por novos jogos Xbox One e Xbox 360 compatíveis com versões anteriores e títulos originais da Xbox.

A loja da Xbox está mais segura

A Microsoft está ainda a trabalhar para garantir que a Microsoft Store da Xbox seja o melhor lugar para as famílias comprarem jogos e outras diversões. Assim, para garantir aos pais que os filhos estão a aceder a conteúdos apropriados, os clientes devem fazer login antes de navegar na loja. O login permite uma experiência mais personalizada, exibindo o conteúdo mais relevante a cada utilizador.

Com a nova atualização, a empresa garante que o conteúdo classificado para idades acima do filtro definido para cada utilizador não será exibido de nenhuma forma.

Em suma, a conta de uma criança de 8 anos com filtros definidos para 8 anos não poderá visualizar nem aceder a conteúdos classificados para além dessa idade. Os filtros são também aplicados mesmo quando vários utilizadores estiverem ligados.

O utilizador poderá ainda ver as classificações dos conteúdos de forma mais transparente. Nos detalhes de cada conteúdo será exibida a classificação da idade na parte superior da página do mesmo, mantendo-se visíveis durante todo o processo de compra.

Esta atualização será lançada gradualmente, mas os Xbox Insiders poderão já testar a nova Microsoft Store a partir de amanhã, dia 5 de agosto. A loja renovada da Xbox será disponibilizada para todos durante este outono.