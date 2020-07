O CCleaner tem sido a ferramenta de eleição dos utilizadores do Windows 10 para fazer a limpeza do sistema operativo. Com uma utilização muito simples, consegue remover tudo o que está a mais neste sistema.

A Microsoft, no entanto, nunca foi muito apologista da utilização destas apps, por alterarem o Windows 10 e o seu interior. Agora, numa ação inesperada, o CCleaner está a ser marcado como app não desejada e está a removê-la dos sistemas.

O CCleaner é agora uma app PUA

Sempre que era necessário remover ficheiros temporários desnecessários e otimizar um Windows 10, a app chamada era o CCleaner. Com uma interface simples e muito prática de usar, é uma opção lógica para os utilizadores.

A Microsoft resolveu agora marcar o CCleaner como uma PUA (potentially unwanted application) e tratar de eliminar todos os ficheiros da app no Windows 10. Não há uma explicação para esta tomada de posição, mas passou a ser marcado como PUA:Win32/CCleaner pelo Windows Defender.

Porque muda o registo do Windows 10

A causa mais provável para este novo cenário estará sobretudo nas funcionalidades de limpeza do registo do Windows 10. A Microsoft já relatou que este tipo de apps não deve ser usada, para não colocar em causa a integridade o sistema operativo.

Na verdade, já antes, a Microsoft tinha marcado o serviço como não desejado. Em duas situações distintas, esta posição foi tomada, quase sempre com a mesma justificação. Numa foi colocada na lista negra dos seus domínios nos fóruns de suporte e noutra foi simplesmente não recomendada.

Microsoft quer proteger utilizadores

Claro que também o CCleaner não tem estado longe de problemas de segurança sérios e potencialmente perigosos para os utilizadores. Em 2018 foi descoberto malware numa das versões que estavam disponíveis, tendo esta sido instalada posteriormente em muitos computadores.

Esta parece ser uma decisão irreversível. A Microsoft já tem o Windows Defender a remover o CCleaner do Windows 10 e, por isso, a app irá fazer disparar alarmes e não irá correr neste sistema no futuro.